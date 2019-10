"En épocas de crisis, el narcotráfico es una tentación, porque es plata fácil"

¿Cómo afrontan desde la Iglesia la situación de pobreza particularmente en la Quebrada?

El tema de la pobreza es un tema muy hablado, ahora es una discusión que está en la mesa de todos, pero lo concreto es que uno escucha en la boca de la gente que les cuesta sobrevivir porque cada vez que va al mercado son espantosos los precios. Además, tienen que pagar la luz, los servicios, los que viven en el campo se dan vuelta con lo que tienen, pero los que bien en los centros urbanos se le hace muy difícil. Ahora se implementaron programas para combatir la pobreza, pero a veces se retrasan y muchas veces no llegan los fondos de los comedores y ahí se complica la cosa, pero es un tema del que se habla mucho y es políticamente usado también. En el día a día de la gente, uno pregunta y se nota que a la gente le cuesta mucho salir adelante.

¿Qué aportes hace la Iglesia a las familias más carenciadas?

Tenemos dos hogares de jóvenes en Abra Pampa, La Quiaca, dos hogares de ancianos, y ahora Caritas Nacional ha enviado mercadería que está siendo distribuidas en cada parroquia, pero bueno apoyamos con lo que tenemos.

¿Escuchó o conoce algún caso de alguien que a raíz de la crisis haya recurrido al narcotráfico?

Ahora no, pero en otros tiempos sí. Yo me acuerdo cuando cerró Pirquitas y quedó mucha gente afuera me sorprendía porque iba a visitar la cárcel y me encontraba ahí con gente que conocía. Me decían que no tenían como subsistir y bueno los habían atrapado transportando pequeñas dosis, paquetitos, y se arriesgaban a eso, es fácil engancharse con eso más aun en nuestra provincia que es zona de frontera. Para mucha gente es una tentación, porque es plata fácil. Hay muchas mujercitas que le hacen contrabandear droga en Villazón, es un campo propicio para usarlo en épocas de crisis, no cabe la menor duda. Y no solo hablamos de droga, hay contrabando de mercadería, de artesanías, hojas de coca, todo eso es tentación para ganar plata fácil.

El candidato a presidente Alberto Fernández afirmó que si asume la presidencia va a apuntar a la aprobación de la ley de interrupción legal del embarazo. ¿Cómo ven eso?

Uno defiende toda vida, no solo las que se pierden en un aborto sino la de todos los niños por nacer; cómo se cuidan a las madres y cómo se la protege. Por supuesto que estoy en contra del aborto, la eutanasia, creen que la pobreza se va a combatir controlando los vientres de las madres yo creo que no es así el tema, es mucho más complicado de lo que parece. La eutanasia lo mismo, a las personas mayores son un estorbo, un peso para la sociedad, yo no lo acepto. Los ancianos, los mayores, sobre todo en nuestra zona, han trabajado siempre para sacar adelante a sus familias y que han peleado tanto, me parece una injusticia que ahora se los quiera sacar del medio.

¿Ven con miedo la posibilidad de que se apruebe la ley?

Miedo no, es una sociedad plural, creo que queda en la conciencia de cada uno. Nosotros vamos a seguir trabajando a favor de las dos vidas, pero no de esa forma agresiva ni peleando, poniendo primero el razonamiento, siempre de manera civilizada, no queriendo imponer ni presionar.

¿Cuál es su postura respecto a la Educación Sexual Integral y cuál es la realidad de Humahuaca al respecto?

Yo creo que se habla mucho de Educación Sexual, pero en lo concreto no se realiza o se realiza de una manera muy parcial, muy tendenciosa, creo que no hay en las escuelas católicas tampoco. Si hubiera más educación, más claridad, serviría para muchos, pero todavía no se ha implementado como se debe en los espacios educativos. Claro que es importante, hace años escuchamos eso, pero uno ve que no se hace y lo poco que se hace no es serio, pero sí creo que es importantísimo, y la iglesia falla muchas veces en eso.

¿Cómo ven la intención que hay de retirar las imágenes religiosas de las oficinas públicas?

Hay que respetar mucho esas cosas, hay que aceptar que hay una pluralidad. A mí me llamó la atención porque los países más laicos, socialistas y demás, están poniendo la enseñanza religiosa en los centros de educación y nuestros pueblos, sobre todo en la provincia, en nuestro norte, tradicionalmente son profundamente religiosos, yo creo que es muy agresivo todo eso. Creo que esta desubicado el tema. Si a la mayoría del pueblo no le molesta habría que conservarlos, pero es delicado el tema, sobre todo en la provincia. Se hizo una consulta sobre la religión en las escuelas y la mayoría de los maestros, los padres de los chicos todos decían que querían que ese espacio se mantuviera, porque lo ven natural entre ellos, además nunca fue una imposición.

¿Respecto a las denuncias de abuso por parte de sacerdotes, la Iglesia hace una autocrítica?

Sí, sí hay una autocrítica y un reconocimiento y un pronunciamiento desde Roma en como intervenir, no tapar y acompañar a las personas que han sido afectada por esto, hay todo un cambio de posición muy fuerte y muy serio.

¿Conoce algún caso en la provincia?

Yo no tengo conocimiento de casos aquí. Ha habido alguna cosita por la que hubo un proceso, pero no pasó nada. En otras épocas puede haber habido, yo no tengo conciencia.