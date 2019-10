El "lobo" conoce los puntos a corregir

Gimnasia y Esgrima arriba a Mendoza hoy, pensando en el juego de mañana. El plantel realizará trabajos regenerativos después del largo viaje en micro.

Ayer por la mañana, realizaron trabajos con pelota parada, el entrenador Marcelo Herrera buscó aceitar algunas jugadas preparadas tanto en ataque como defensa teniendo en cuenta el esquema y como se mueve Gimnasia de Mendoza.

"Uno siempre vas trabajando en virtud a lo que va a pasar el fin de semana, tenemos una idea, pero nosotros tenemos una forma, un estilo, seguimos creyendo en ello, seguimos corrigiendo cosas, mejorando", manifestó el técnico "albiceleste" al tiempo que agregó que "tenemos la estructura en la cabeza".

"Popeye" Herrera reconoció que la falta de gol fue un punto a tener en cuenta, tal cual lo remarcó días pasados El Tribuno de Jujuy, "lo que más nos preocupa es no convertir, y este es mi criterio, contra All Boys fuimos dominadores del juego todo el partido pero cuando no la metés parecería que no hicimos nada, entonces queda la preocupación de querer hacer el gol para que se te abra el juego, el partido", opinó, no obstante remarcó que "estamos tranquilo porque me preocuparía si no generaríamos situaciones de gol". Sucede que para el DT del "lobo" hasta el momento "en líneas generales interpretan bien el juego, hay sociedades que van apareciendo, vamos encontrando el equipo, queremos que todos estén bien para cuando les toque jugar".

Herrera explicó que "si analizamos todos los partidos, no todos fueron iguales, intentamos jugar dependiendo el rival, algunas veces se puede y otras no, ya con Riestra planteamos cosas distintas al de All Boys y no modificando quizás la estructura, jugamos de la misma manera pero con otras necesidades, no tiene que ver mucho con cambiar jugadores y buscar ser más ofensivo, tiene que ver con un sistema y dependiendo el rival tratamos de jugar de determinada manera", sostuvo.

En cuanto al rival de turno, Gimnasia de Mendoza, el entrenador de Gimnasia de Jujuy sabe que "ellos están de repente igual que nosotros, con la necesidad de sumar, vienen con muchos empates consecutivos y por ahí le centra la desesperación, desesperación a la que no queremos llegar nosotros, me parece que tener un equipo desesperado no te lleva a ningún lado", finalizó.

Los concentrados

El plantel "albiceleste" que viajó a Córdoba está integrado por Carlos De Giorgi, Diego López, Sebastián Sánchez, Franco Lazzaroni; Leonardo Ferreyra, Matías Carabajal, Walter Busse, Ezequiel Gallegos, Ignacio Sanabria; Gonzalo Castillejos y Hernán Hechalar, el posible once titular. Completaron la delegación y ocuparán un lugar en el banco de relevos los siguientes jugadores: Gonzalo Gómez, Dino Castagno, Nahuel Zárate, Alejandro Frezzotti, Rodrigo Morales, Ulises Virreyra y Matías Córdoba.