Campaña de concientización sobre artritis reumatoidea

Con el objetivo de informar a la población e impulsar la detección temprana de la artritis, profesionales médicos y educadoras de la salud del hospital "San Roque", con la Sociedad Argentina de Reumatología y la filial Salteña- Jujeña de Reumatología realizaron ayer una campaña de concientización. La actividad fue organizada en el marco del Día Mundial de la Artritis Reumatoidea, que se celebra hoy.

En la puerta principal del nosocomio, hicieron entrega de folletos a transeúntes que se acercaban para conocer los síntomas más comunes de la enfermedad y la importancia de poder detectarla a tiempo.

La reumatóloga, Analia Gervilla, comentó que la artritis es una enfermedad reumática y crónica que se puede diagnosticar a tiempo y permite hacer un tratamiento precoz. Señaló así que los síntomas que suelen presentarse son dolor de rigidez de manos, dolores en articulaciones pequeñas, codos, hombros por lo que aconsejó a la persona acudir al médico para corroborar qué tipo de enfermedad presenta.

Agregó que esta patología suele presentarse en todas las edades, tanto en niños, adolescentes y ancianos.

"No hay curación, sino que con el tratamiento hacemos que la enfermedad no avance y no haga daño estructural de las articulaciones", dijo Gervillo.

Consultada sobre si las bajas temperaturas afecta a pacientes con esta patología, la profesional Verónica Sandoval enfatizó que no hay estudios clínicos que avalen esta teoría, no obstante señaló que ante los climas de humedad, aumentan los dolores articulares.

Asimismo, reiteró que una persona que realice un diagnóstico precoz y se hace un tratamiento oportuno, evita la deformación de las articulaciones "y junto a terapia ocupacional se analiza qué tipo de actividades puede hacer la persona, se ayuda al paciente, indicó la profesional de la salud".

Síntomas de la enfermedad

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, de naturaleza autoinmune, caracterizada por la afectación simétrica de múltiples articulaciones y la presentación de diversos síntomas generales inespecíficos. Librada a su evolución natural y en ausencia de tratamiento adecuado puede causar, en fases avanzadas, importantes limitaciones físicas, así como un marcado deterioro de la calidad de vida.