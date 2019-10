Cómo actuar antes de encarar una construcción en la ciudad

Una construcción por más pequeña que sea, es un tema serio, ya que si la obra no está realizada respondiendo a todos los estándares de seguridad, podría derivar en un accidente. En la casa es común que la familia decida, ya sea realizar una habitación nueva, o levantar un baño y, para ello debe recurrir a un profesional que realice los planos y los cálculos de construcción, de manera tal que las obras sean seguras.

Antes de iniciar una obra, el profesional deberá solicitar los requisitos de "Aprobación de plano de construcción".

En ese sentido, el vecino debe informar a la municipalidad sobre el proyecto que tiene en marcha, además cumplir con una serie de requisitos. En el caso de las obras clandestinas, también se pueden resolver, hasta incluso hay multas que, dependiendo de las circunstancias, la persona puede abonar y además se asesora para regularizar la situación.

En la Municipalidad de San Salvador de Jujuy existe la Dirección de Obras Particulares, un ente de control de la normativa, donde el profesional y usuario puede asistir de lunes a viernes de 7 a 13 para informarse y conocer los diferentes requisitos antes de construir una obra.

La directora del área, Martina Weibel, hizo conocer que, en primera medida, la persona deberá contratar a un profesional para que realice la presentación de documentación de la obra que realizará, en la municipalidad. Ya sea que se trate de una modificación o construcción de casa, es imprescindible que el municipio analice, estudie y verifique el proyecto. Si la propuesta cumple con las normativas vigentes, se aprueba el proyecto o autoriza el inicio de obra.

"Entre los requisitos, se solicita el cálculo de estructura y por ello se prioriza que la obra que se va a construir cumpla con todas las normas de seguridad, aparte de las ordenanzas del Código de Planeamiento y de Edificación", explicó.

Costo del tipo de intervención

En cuanto al costo de trámite para solicitar el permiso de construcción, dependerá del tipo de intervención. En primer término, se debe abonar por nota de ingreso para iniciar el expediente que pasa a liquidación donde se observa el tipo de trabajo.

"Cada uso que tendrá la construcción que se declara, tendrá distintos valores para liquidar el derecho a visado, que también se abona para que el expediente pase a ser visado por el Departamento de Control de Documentación", dijo Weibel, al recordar que si la persona abonó la nota o el derecho pero aún no tiene aprobada la obra, esta continúa fuera de la norma.

Duración de trámite de obra

El trámite de obra, en general, no puede demorar más de cinco días en cada departamento. El expediente pasa por control de documentación, donde arquitectos visan el documento y se hacen las observaciones de cumplimiento a la normativa. En este caso, el profesional debe controlar si se le hizo observaciones, corregirlas y volver a la dirección con la documentación. Si la persona cuenta con el plano y expediente aprobado, no se les exige tiempo de vigencia o lapso para construir y terminar la obra. "No podemos intervenir en la capacidad económica de la persona que va a construir", precisó la funcionaria.

Desde la Dirección de Obras Particulares informaron que hasta el 30 del corriente se extiende el plazo de regularización de planos.

Primer paso para realizar construcción

Si la persona tiene planificado construir una obra en su domicilio, deberá solicitar los requisitos de “Aprobación de plano de construcción”.

La misma consta de una nota de solicitud de aprobación de planos, certificado único, Libre Deuda (presentar una vez obtenido el visto bueno), dos copias heliográficas sellada por el Colegio arquitectos o Ingeniero), boleta de cumplimiento, planos planillas y memoria de cálculo de estructuras, fotocopia escritura registrada en la Dirección de Inmuebles, antecedentes aprobado.

Además la persona deberá construir en un domicilio dentro del ejido municipal, (para recibir notificaciones) y denunciar el domicilio real (donde reside). Otros de los puntos específicos, es la presentación de comprobante de pago de canon anual por matrícula municipal.

Cartel de exhibición

Cada construcción que se inicia y está en ejecución, debe contar un cartel de obra, donde debe exhibirse el nombre del profesional a cargo, número de matrícula profesional municipal, de resolución de aprobación y de expediente. El número de expediente en un cartel no siempre indica que esa obra sea aprobada, por lo que es imprescindible que figure también el de resolución.