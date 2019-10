Malestar por calles con agua estancada

PERICO (Corresponsal). Vecinos del barrio Bancario a la altura del polideportivo, padecen desde siempre el estancamiento de agua en ese sector barrial. Sucede que las calles están en muy malas condiciones por los pozos, sumado a que es una parte baja.

Tanto en tiempo de lluvias como el problema de ahora con la pérdida de agua de una cañería, siempre se junta agua.

"Ahora ya hace una semana que la laguna se formó y cada vez se agranda más", afirmaron los vecinos.

La vecina Elva Gómez dijo que "queremos que nos den solución, no entiendo por qué desde el municipio nadie se hace cargo, ya pasó prácticamente una semana, es como si ya nada les importa. Nosotros no tenemos la culpa de que hayan perdido las elecciones, por qué no mandan una máquina así nivelan las calles por lo menos para que el agua corra. Estamos preocupados por que se vienen las lluvias y no queremos que el agua nos entre a las casas".

Es evidente que el problema pasa por arreglar las calles de ripio que están en mal estado y necesitan ser rellenadas las partes bajas, si no los vecinos podrían tener serios problemas muy pronto, más en el tiempo de lluvias que se acerca.

Así lo hacen saber los vecinos que ahora ven sus calles inundadas por agua producto de una pérdida de agua de una cañería pública.

Aparecieron mosquitos

"Esta agua estancada ya está verde, aparecieron los mosquitos y el agua cada día sube más hacia la vereda", manifestó Rubén Tolaba, indignado por la falta de preocupación de las autoridades.

Gómez también aseguró que "esta pérdida de agua viene de otro barrio de más arriba, yo por ahora puedo salir de mi casa, mis vecinos no, por eso están muy molestos, además ya hicimos las denuncias pertinentes, pero hasta el día de hoy nada. Imagínense en tiempos de lluvia, es un drama para llevar a los chicos a la escuela, aquí deben hacer un rellenado con ripio, pasar la máquina, limpiar el polideportivo, no sé qué pasa y por qué estamos tan abandonados".