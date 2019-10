"El crecimiento cada vez es mayor en Jujuy"

Todo trabajo demanda un tiempo y dependiendo de varios factores, internos y externos, los objetivos se concretan a corto, mediano o largo plazo. Pero el selectivo femenino de la Liga Jujeña mantuvo un proceso firme desde hace un año atrás donde se corrigieron algunos puntos en los cuales el entrenador José Checa junto a los dirigentes y las chicas consiguieron ganar primero el Provincial y luego el Regional para clasificar a las finales nacionales del Torneo de Selecciones de Ligas organizado por el Consejo Federal de AFA que se disputarán del 10 al 17 de noviembre en La Rioja. El gol de Carmen Galán le bastó a las "celestes" para superar 1 a 0 a las tucumanas en "La Tablada" después de haber superado a Salta en la vecina provincia, pero el DT justamente marcó el punto de inflexión para conseguir este logro admitiendo que "quedó una herida del año pasado por no tener experiencia y fue en los penales justo ante Tucumán, pero hay que tener en cuenta que ellas fueron las campeonas en ese Nacional y ahora trabajamos más y les ganamos. Vamos 3 años de competencia femenina en la Liga Jujeña donde crecimos, tal es así que hoy tenemos un torneo de Primera División con 18 equipos y lo mismo en reserva, además es muy posible que en 2020 implementemos las inferiores. Cada vez más crece el fútbol femenino en Jujuy gracias a los dirigentes de cada club y al esfuerzo que hacen más la organización de la Liga". Por eso remarcó que "el presidente (Ricardo Juárez) quiere participar con los selectivos y los clubes en todos los torneos que haya como ser Copa Jujuy, de la Liga y el Consejo Federal. Ahora entrenamos con más tiempo y se vieron los resultados, porque planteamos un buen trabajo para obtener el triunfo y clasificar para el Nacional".

En cuanto a su incursión con las damas, Checa relató que "años atrás estuve en la dirigencia de Talleres y había una comisión de fútbol femenino que quería trabajar y hablé con el presidente, en su momento Washington Cruz, para ver si podíamos trabajar en el femenino y me invitaron a participar en la Comisión Directiva con 6 equipos en lo que fue un plan piloto, al siguiente con 10, y el año pasado ya fueron 15 equipos. La seriedad está a la vista porque la Liga Jujeña es protagonista con Talleres y Palermo que son finalistas de la Copa Jujuy", agregando que "es cierto que nos está faltando trabajar en las bases como ser las infantiles que esperemos podamos concretarlo y participar en todas las categorías en Sub 13, Sub 15 y Sub 17 que el año pasado lo hicimos en Sub 16, pero por la situación económica se nos complicó continuar". En cuanto a su aporte detalló que "siempre trabajé en el fútbol y algo hay que dejar en la provincia para que otros puedan continuar. Y esta es una semillita que todos los dirigentes y entrenadores tienen que conocerla, pero hay que apoyar a los clubes, yo vine de Perico a demostrar que se puede. Hoy logramos un Provincial, un Regional pero me quedaría el sueño de ganar un Nacional. Hay que jugarlo, por eso vamos ilusionados a La Rioja y esperemos que se nos cumpla. Lo importante es saber que en Jujuy hay muy buenos recursos en todos los deportes, pero hay que trabajar, entrenar, competir y llevarlo para que Jujuy quede en lo más alto".

Incentivo para las chicas

JOSÉ CHECA / EL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN FEMENINA DE FÚTBOL HABLÓ DE TODO.

Checa confesó que “por ahora lo único que sabemos es que el 10 de noviembre tenemos que estar con la delegación en La Rioja hasta el 17. Ellos están trabajando con el Consejo y seguro la organización será perfecta. Nosotros vamos a jugar al fútbol y vamos a mostrar nuestro potencial. La ilusión y el sueño siguen intactos, con la ansiedad de que llegue el día para demostrar sus capacidades”. Sin embargo, revalidó que es tiempo de análisis porque “los amistosos previos a jugar con Tucumán me sirvieron para decidirme con algunas jugadoras. Hoy tenemos un plantel de 25 jugadoras y entrenamos desde las 19 en "La Tablada’ pero hay que ver porque el Consejo pide una nómina de 25 jugadoras y esperamos ver el reglamento de la Liga Riojana. Ojalá no haya muchos cambios y las chicas que estén mejor preparadas o en condiciones viajarán. Me gustaría tener un equipo más ofensivo y si se presenta lo haré”, acotando que “por experiencia adquirida con el masculino años atrás con varios selectivos viajando a Tucumán, Rosario, Junín, Córdoba y Buenos Aires, siempre están a la mira de los técnicos de clubes grandes y la expectativa de las chicas será grande porque habrá representantes ya que en AFA son profesionales y más sabiendo que de Tucumán en el 2018 se quedaron 5 jugadoras en Racing, San Lorenzo, Boca e Independiente. Es un incentivo para seguir trabajando".

Dedicación, responsabilidad y ganas

Aunque las metas se planifiquen, siempre surgen imprevistos y en este caso con el selectivo femenino no fue la excepción y por eso José Checa tuvo que improvisar y sobreponerse para que no alterar los trabajos pautados.

Y en ese aspecto el DT reconoció que “desde las Ligas, los dirigentes y los clubes hubo muchas felicitaciones por la clasificación y están reconociendo a las chicas como jugadoras de fútbol. Muchos se sorprendieron por el gran desempeño. La satisfacción nos entusiasma porque queremos que Jujuy sepa que hay chicas con muy buenas condiciones físicas y técnicas”. De todas formas explicó que “el día a día no es fácil porque hay que ver la realidades de cada una de las jugadoras, no son todas iguales, hay chicas que estudian, otras que son mamás, chicas solteras, otras trabajan en la docencia y hay que acomodar los horarios para poder entrenar. Sabemos que no son profesionales pero tienen una dedicación, responsabilidad y unas ganas de jugar al fútbol que es valorado. Salen del trabajo se cambian y entrenan y eso es gratificante porque después de todas sus obligaciones cumplen. Tengo un plantel del 50% con más de 30 años y la otra mitad de 20 años que son las que van a quedar de base en 2020”, enfatizó.

Y adentrándose en lo futbolístico manifestó que “a Tucumán lo conocía del año pasado, pero a Salta no y tiene un buen plantel juvenil. Fue difícil ganar de visitante pero a Tucumán lo conozco al técnico, conozco cómo trabaja y sabía que la situación se iba a plantear por el mediocampo donde no las dejamos jugar y nosotros pudimos construir. Y en este caso Jujuy fue el que hizo mejor las cosas”.