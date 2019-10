Normalmente, a las 23 horas suelo estar tomando un café descafeinado mientras leo algún libro como para despejarme de mis actividades del día pero, esta vez no.

Esta vez tuve un día diferente. Me dijeron algo que quedó dándome vueltas en la cabeza: "hoy la cosa está complicada... vender es cada vez más difícil, administrar un negocio ni hablar y encima estamos en crisis por lo que la gente no quiere saber nada con gastar plata... Quedó dándome vueltas en la cabeza porque además de la frustración que me transmitió esa conversación, me quedé con las ganas de discutir. ¿Ustedes qué piensan? Seguro piensan que la persona que me dijo eso no estaba tan equivocada. Les voy a contar algo... ¿sabían que en la actualidad con 200 pesos alrededor de 1500 personas interesadas en un producto pueden conocerlo con un click? A ver, va otra pregunta... ¿sabían que hay apps para el celular donde pueden manejar todas las finanzas, vincularlas con la cuenta bancaria, conectarlas con las cámaras de seguridad y hasta pueden crear presupuestos para evaluar la rentabilidad de su negocio desde la palma de la mano?

Por último, las personas cuando atraviesan situaciones de "crisis" del país dirigen sus gastos un 35% más de lo normal hacia actividades de ocio y entretenimiento.

Entonces, podemos decir que cuando hay "crisis" la clave es saber innovar y con esto, no me refiero a inversiones o tecnología, me refiero en una verdadera forma de hacer las cosas de una manera diferente y que eso sea aceptado por el mercado.

He notado que el último tiempo el concepto de innovación quedó olvidado o le dieron un significado erróneo, es por esto que les quiero dar un claro ejemplo de innovación: ¿se acuerdan del kétchup marca Heinz? Bueno, ellos notaron que sus clientes tenían complicaciones cuando la salsa quedaba al fondo del envase y tenían que agitarlo para hacer que la salsa baje. Entonces, decidieron poner la etiqueta al revés y que los envases se queden parados sobre la tapa. Ahora lo que surge de esto es el "no se me ocurre nada". Ante esto, les sugiero hacerse algunas preguntas: Primero, ¿por qué deberían comprarme a mí y no a mi competencia?. Segundo, ¿mi producto realmente soluciona un problema, satisface una necesidad o es una mejor versión de otro producto?. Tercero, ¿cuál puede ser mi "ventaja competitiva" y cómo podría optimizarla?

Estos cuestionamientos siempre sacan a la luz una nueva forma de hacer las cosas o por que ya estaban ahí y no las notábamos o, por que vamos a detectar una necesidad en nuestro producto para mejorar.

Como reflexión a lo que me dijo esa persona y quedó en mi cabe za dando vueltas, pienso que lo que realmente está en crisis son nuestras ganas de innovar.

