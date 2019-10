300 jujeñas en el Encuentro de Mujeres

Desde ayer hasta el lunes 14, mujeres de todos el país se reúnen en el 34º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de La Plata. Desde nuestra provincia viajaron más de trescientas mujeres para participar de las actividades previstas.

La comitiva jujeña recorrió 1.574 kilómetros de Jujuy, unas 25 horas de viaje en varios colectivos.

La Red de Comunicadoras Feministas indicó que "a pesar de la distancia y el costo en dinero y tiempo que significó organizar y realizar el viaje, al menos cinco micros completos llevaron contingentes de mujeres y disidencias desde distintos puntos de nuestra provincia, mientras que otras tantas compañeras viajaron en pequeños grupos, de dos o individualmente en colectivos de línea o los denominados "truchos", pero todas para encontrarse con la fiesta de saberse hermanadas, escuchadas y sujetas éticas y políticas, protagonistas de la transformación social para la reivindicación de nuestros derechos".

En los cinco colectivos viajaron mujeres pertenecientes a distintas organizaciones y de distinta naturaleza, como las integrantes de la Casa de la Mujer María Conti San Pedro de Jujuy, de la Casa de la Mujer Rosita Aliaga CCC-Lgsm de Libertador General San Martín, organizaciones de Tilcara, Humahuaca y Abra Pampa. Desde la Corriente Clasista y Combativa viajaron 64 mujeres desde adolescentes de 16 años hasta mujeres de 70. Desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy específicamente las Mujeres Unidas en Lucha Jujuy, organizaron el viaje desde agosto y consiguieron dos colectivos. Allí también viajaron integrantes del Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la agrupación Somos, el Movimiento de Unidad Secundaria (MUS), la agrupación estudiantil Corriente Estudiantil Popular Anti Imperialista (Cepa) , docentes de la Asociación de Docentes e Investigadorxs de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), Oleada Feminista y una agrupación de mujeres de El Carmen, entre otras.

La Universidad Nacional de Jujuy dispuso un colectivo en el que viajaron docentes de Adiunju, no docentes de Apunju, integrantes de la Colectiva Feminista Jujuy (una agrupación de jóvenes estudiantes universitarias y de educación terciaria). Realizaron un viaje que fue largo y caluroso, con temperaturas que pasaron los 35ºC para participar del encuentro en el que se debatirá el cambio de nombre hacia "Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries". "Es necesario gritar que el encuentro sea plurinacional y disidente, porque no tienen que dividirnos las fronteras", indicaron.

Masiva concurrencia

Ayer el diluvio complicó el inicio de la 34º edición del Encuentro Nacional de Mujeres que, este año, promete ser el más masivo de su historia. Lo dicen los números: el primero, en 1986 convocó a 1.000 mujeres. El año pasado, en Trelew, asistieron 50.000 participantes.

Ahora La Plata, que es sede por segunda vez, se prepara para recibir a 200.000 mujeres, lesbianas, travestis y trans. Por el momento histórico que están viviendo los feminismos en el país y en el mundo, se espera que muchas mujeres, jóvenes, niñas y disidencias participen por primera vez del extenso programa previsto para los tres días que dura el encuentro.