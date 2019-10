La ocupación hotelera llego al 70% el fin de semana

Desde el sector privado lo atribuyen a que mañana no es feriado sino día "no laborable" por lo que pocos pueden viajar.

Este fin de semana, que para algunos es fin de semana largo, no resultó tan atractivo para el turismo en la provincia, por cuanto no tuvo un fuerte impacto en la afluencia de visitantes. Así lo confirmaron desde el Ministerio de Turismo de la Provincia, donde aseguraron que hasta ayer el promedio de ocupación hotelera era del 70% en la provincia, con picos del 98% de ocupación en la Quebrada, cifras similares a las que informó la Cámara de Turismo de Jujuy, desde donde advirtieron que hasta el viernes la ocupación hotelera era del 65%, con mayor demanda en la zona de la Quebrada y en los Valles, específicamente en San Salvador de Jujuy.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el ministro de Turismo, Federico Posadas, aseguró que registran 70% de ocupación en la provincia, lo que representa una cifra superior al mismo período del año pasado. "La tendencia es que cada vez la gente se tome minivacaciones y escapadas a que se tome vacaciones largas; el fin de semana largo funciona más bien con decisiones a último momento y a lugares más cercanos", sostuvo.

Desde el sector privado, atribuyeron este porcentaje a que el fin de semana largo no incluye un feriado, sino un día no laborable, lo que hace que no todos puedan viajar, ya que muchos deben trabajar el lunes. Y es que la titular de la Cámara de Turismo, Graciela Millán, aseguró que, si bien el porcentaje de ocupación es bueno, cuando el fin de semana largo incluye un feriado la demanda turística es mayor. "El grueso de la gente que puede hacer turismo no sé si se beneficia con este día "no laborable", además muchas personas tienen que trabajar ya sea el sábado o el domingo, entonces no resulta tan beneficioso como cuando es feriado". señaló.

Destacó también el desarrollo de eventos culturales como impulsores del turismo. "Los encuentros culturales, como los de teatro que se están desarrollando este fin de semana son muy importantes para fomentar el turismo y ayudan mucho a romper la estacionalidad, generando movimiento a lo largo del año".

Por otra parte, la titular de la Cámara de Turismo de Jujuy destacó el crecimiento que ha tenido la demanda turística en la capital jujeña a partir de la renovación del casco céntrico y el aprovechamiento del parque líneas Xibi Xibi. "Las obras que se hicieron son muy beneficiosas para el turismo, la capital está creciendo gracias a los nuevos espacios que se sumaron como el parque Xibi Xibi, que es un lugar muy importante no solamente desde lo arquitectónico dándole otra imagen a la ciudad y generando un atractivo turístico, sino por todas las actividades culturales que se realizan en el anfiteatro de Las Lavanderas que se suman a las propuestas de otros centros culturales", dijo.

Situación de "incertidumbre"

Desde el sector privado advirtieron también que por el momento hay pocas reservas para la temporada de verano, y eso estaría ligado al contexto electoral que propicia una situación de "incertidumbre". "Hay algunas reservas para el verano, hay consultas, pero, estamos en una transición que genera incertidumbre. No sabemos qué va a pasar dentro de dos semanas, entonces la gente está muy cautelosa. Recién en noviembre vamos a tener un panorama más claro sobre lo que va a pasar en la temporada de verano", dijo Millán.

Advirtió que la economía del país no favorece al sector. "Estuve en la FIT y me asombró la poca cantidad de gente circulando por la feria y la austeridad de las provincias en sus stands, se nota una situación económica poco favorable", concluyó.

Tilcara entre los destinos más elegidos de la Quebrada

La Asociación de Turismo estima que habrá cerca de un 80% de las camas ocupadas en la ciudad tilcareña.

Si alguien no recordaba que se trataba de un fin de semana largo, bastó con salir desde la tarde del viernes a las calles del centro de Tilcara para notar el tránsito vehicular lento y la cantidad de automóviles estacionados.

Desde la Asociación de Turismo se habla de una muy buena llegada de gente, y aunque no tienen cifras concretas, aseguran que habrá cerca de un 80% de las camas cubiertas, con varios establecimientos colmados.

En tanto que un clima inusualmente húmedo, ventoso y caluroso seguía sobreponiéndose a la región, con algunas pocas gotas de algo parecido a una lluvia en la tarde del viernes, en horas de la tarde los turistas no se volcaban a la plaza sino que seguían recorriendo los circuitos que ofrece la localidad en sus alrededores, muchos sentados en los bares y el resto viendo recuerdos para comprar en los puestos de la plaza. (Por Ricardo Dubín)

Nuevo asfalto

El fin de semana largo coincide con el nuevo asfalto del acceso al pueblo, imagen a simple vista más acogedora, mientras que no eran pocos los ómnibus de uso turístico que esperaban a sus guiados estacionados en la avenida Villafañe, continuación del puente en la entrada.

Menos demanda en Purmamarca

Esperando que el arribo de turistas aumente durante hoy y el lunes, por el día no laborable con fines turísticos, los vecinos del pueblo de los siete colores coincidieron en que la afluencia de visitantes fue muy poca durante el primer día de este fin de semana.

Los diferentes sectores destacaron que en los últimos días bajaron las ventas, aunque Purmamarca sigue siendo uno de los destinos más elegidos y en esta época se nota especialmente la llegada de delegaciones escolares.

Recién durante las últimas horas de la tarde se notó un mayor movimiento en la plaza 9 de Julio y en los principales circuitos. Desde la oficina de información turística comentaron que después del mediodía muchas familias llegaron para preguntar sobre hospedajes, por lo que se espera que el porcentaje de ocupación hotelera suba en los 2 días que restan.

Además, informaron que la mayor cantidad de visitantes proviene de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y también se notó la llegada de turistas de Brasil. (Por Pamela López)