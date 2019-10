Asistencia a víctimas

Con la participación de importantes autoridades, entre ellos el ministro de Seguridad de la Provincia, Ekel Meyer, quedó inaugurado el Centro Nº 3 de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género que ya funciona las 24 horas en dependencias del Centro Cultural "Guillermo Llampa".

La inauguración se produjo en horas de la tarde del jueves último. Acompañaron a Meyer, el intendente José Luis Liquín; el secretario de Seguridad, Guillermo Tejerina; el secretario de Delitos Complejos, Luis Martín; el director general de Seguridad, Oscar Lamas; el jefe de Policía, Guillermo Corro; el jefe de la Unidad Regional 5, Juan Ortíz, y autoridades del Concejo Deliberante local.

El nuevo Centro de Atención de Violencia fue creado dentro de la dependencia jurisdiccional de la Unidad de Regional Nº 5 de la Policía de Provincia, fundamentado en la virtud de necesidad de poder contar con una unidad especializada para la atención, contención, asistencia y asesoramiento a las personas que expongan violencia de género, conformado por personal policial debidamente calificado. "Este proyecto ya hecho realidad viene a dar una respuesta a la problemática de violencia de género en Abra Pampa y zonas aledañas", dijo Guillermo Corro. Cabe aclarar que el pedido de apertura de una Comisaría de la Mujer tiene sus antecedentes en la ciudad, con movilizaciones de la parte de la sociedad, como así también el pedido de autoridades, tanto legislativas como ejecutivas. Como el caso actual de poder ceder dos ambientes por parte del municipio local para el funcionamiento de dichas dependencias. "La seguridad debe ser política de estado, sin importar la ideología", dijo Ekel Meyer al apuntar que debe ser lo mismo para con la violencia de género. "Les pido a todas las mujeres que cuando sufran algún acto de violencia se acerquen a estas dependencias para que hagan la respectiva denuncia para que no suceda más". Finalmente Meyer dijo que "no seamos cómplices de la violencia de género, no protejamos a los violentos, les solicito que hagan la denuncia".

También anunció la apertura de un Centro Nº 4 en la región de los Valles."Este nuevo centro va a dar respuesta a muchas mujeres y personas que necesitan no solo prevención, sino también contención", dijo José Luis Liquín. "Este trabajo ya lo venimos realizando con el Área de Paridad de Género, pero ahora vamos a poder profundizarlas", agregó.

El personal

El Centro de Abra Pampa estará a cargo de la subcomisario Norma Gonzales junto a siete efectivos más. Gonzales anteriormente se desempeñaba en el Centro Nº 2 de San Salvador de Jujuy.