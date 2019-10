Cientos de peregrinos y una nueva muestra de fe

El ambiente cálido no fue sólo por las altas temperaturas que se registraron durante la mañana de ayer, la devoción de centenares de fieles también tuvo que ver y le dieron el temple necesario a esta segunda peregrinación al Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Este segundo encuentro congregó a familias de la provincia y parroquias de toda la diócesis con el lema, "Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo".

Fue así que una gran cantidad de familias compuestas por integrantes de todas las edades, desde bebés en coches y abuelos con su bastón, arribaron al lugar desde diferentes puntos de la provincia para pedirle a la virgen y agradecerle.

GRAN CONVOCATORIA/ LOS FIELES QUE NUEVAMENTE COLMARON LA PARROQUIA Y SUS ALREDEDORES.

Un pedido y un agradecimiento que ya es costumbre en cada familia que se organiza durante la semana para asistir al templo contagiando esa fe, energía y devoción a los más pequeños. Algo que se transmite de generación en generación y trasciende a cada uno de ellos.

"El mes de octubre siempre se tiñe con los colores de la virgen que siempre despierta y convoca desde todos los rincones de la provincia y de nuestra Patria a volver a rendir la acción de gracia a Dios a través de su madre, la Virgen", fueron las primeras palabras del obispo César Daniel Fernández durante la misa de ayer.

En ese sentido, expresó que "octubre es para el jujeño, hombre y mujer de fe, una cita y un compromiso con la Virgen. Cada vez que venimos acá venimos a pedir, pero primero venimos a agradecer a Dios lo que somos, lo que tenemos, por nuestra familia, por los trabajos, por la salud y tantas realidades que nos hacen levantar la mirada a Dios y reconocer que de él viene todo lo que somos y tenemos. No lo tenemos todo por supuesto, siempre falta algo pero por eso pedimos con confianza aquellos que nos hace falta".

OBISPO FERNÁNDEZ/ ATRÁS LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE RÍO BLANCO

"Siempre en la vida cristiana damos gracias y pedimos, en todas las oraciones que la iglesia reza en su liturgia siempre comienza con una acción de gracia y luego pedir. Es de bien nacido agradecer porque es mucho o que tenemos aunque todavía nos falte aquello que todavía le queremos pedir a Dios", añadió.

Ejemplo de acción de gracia

El obispo Fernández, durante su mensaje en la misa, recordó una parte de las Sagradas Escrituras que hace alusión a un encuentro de Jesús con diez leprosos; "el leproso en la Biblia es una persona muy excluida, su enfermedad no le permite acercarse a nadie y vivían alejados. Jesús al pedido de estos leprosos le devuelve la salud", dijo.

SIKURIS/ SIEMPRE PRESENTES ACOMPAÑANDO A LA VIRGEN CADA DOMINGO DE OCTUBRE.

Siguió diciendo que "en el camino quedaron purificados que es más que sanados. Se sanaron de la enfermedad pero se purificaron interiormente. Al darse cuenta que están sanados y purificados, uno de ellos vuelve a Jesús para darle las gracias. Pero no los otros, entonces Jesús le dijo que él además de curarse y purificarse, también se había salvado, que su fe lo salvó". "Eso nos hace reflexionar para ver si nosotros también tenemos ese don precioso que es la fe y si sabemos dar gracias a Dios por ello. Las cosas que nos suceden, dolores, sufrimiento o tristeza les pasan a todos los hombres", indicó.

Asimismo, aseguró que "tengan fe o no la tengan, lo diferente es el modo de cómo sobrellevamos esas realidades. Los que no tienen fe se desesperan, no saben de qué agarrarse, no tienen expectativa ni esperanza. Alguien que no tiene fe y está al borde de la muerte cree que le espera la nada".

REPRESENTACIÓN DE LA BIBLIA/ LLEVADA POR NIÑOS MISIONEROS.

"Es distinta la esperanza del cristiano, que nos hace ver a la muerte como una puerta de acceso a la vida eterna, a la vida plena con Dios. Uno sigue adelante gracias a la fe, en las dificultades y problemas, nos levantamos cada día por la fe que tenemos", finalizó diciendo Fernández durante la santa misa celebrada en el día de ayer.

El mensaje de las familias jujeñas

Víctor Zenteno junto a su esposa arribaron en la mañana de ayer al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, “con la fe siempre puesta, todos los domingos de octubre hacemos la peregrinación con mi señora”.

“Vivimos en el barrio El Arenal, no está muy lejos pero nos cuesta porque ella se viene caminando con su bastón. Salimos eso de las 7 de la mañana, nos mantenemos todos unidos en la fe y compartir este momento todos juntos; nos hace muy bien. No tenemos una promesa pero sí muchos agradecimientos”, sostuvo.

BAILE/ JÓVENES FELIGRESES REALIZARON UNA COREOGRAFÍA PARA HONRAR A LA SANTA PATRONA.

Por su parte, Estela de Soria, otra de las peregrinas que arribó junto a su familia, señaló que “venimos siempre el segundo domingo en familia. Ya es una tradición en la familia a escuchar la misa de la Virgencita”.

Al respecto afirmó que “cuando mi hija era chiquita hicimos una promesa por una de ellas y desde ahí venimos siempre. Vienen también mis hermanas, mi hijo y mi esposo. La verdad que sentimos mucha emoción cuando venimos y vemos la devoción de tanta gente. Es muy movilizante todo esto”.

Tercer domingo

Será el próximo 20 de octubre. En el Día de la Madre peregrinan los enfermos y sus familias bajo el lema, “María, madre del consuelo”. Paseo con el santísimo sacramento y bendición a los enfermos. Horarios de las misas: 7.30; 10; 17.30 y 19.30. Horarios del rezo del rosario: 7; 17 y 19.

El domingo 27 no habrá peregrinación debido a las elecciones nacionales.