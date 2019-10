Monumental show de estética retrofuturista

El trío británico Muse arribó a nuestro país en el marco de su gira titulada "Simulation Theory World" Tour" para ofrecer en el Hipódromo Argentino de Palermo en Buenos Aires su nuevo espectáculo, un show que hipnotizó a las más de 20 mil fanáticos presentes en la ocasión con una extraordinaria estética retrofuturista y una puesta en escena cinematográfica que retrotrajo a los años 80. El Tribuno de Jujuy fue parte de esta presentación con la que además debutó Flow Music XP, la nueva plataforma para ver recitales en vivo y por streaming de Telecom.

Matt Bellamy (guitarra y voz), Dominic Howard (batería) y Christopher Wolstenholmen (bajo) arrancaron su actuación - explosiva de rock- , antes de lo previsto en un primer momento, ya que por las malas condiciones del tiempo los organizadores decidieron adelantar el show. Pero la amenaza de lluvia que terminó por desatarse hacia el final del recital sirvió para subrayar el tono singular de la propuesta que tuvo un final épico , dramático con rayos, relámpagos y gruesas gotas cayendo en el campo ya en el cierre.

La propuesta escénica fue de ciencia ficción y la banda celebró sus 25 años de trayectoria con un despliegue visual asombroso que recordó a filmes como "Blade Runner", "Tron", "Matrix", "Terminator" y "Alien" una mixtura de elementos y guiños que los nostálgicos sin duda festejaron.

Bailarines ataviados con luces led, con esqueletos robóticos, con sables laser, con trombones, con lanzadores de humo, se apreciaron en escena. Pantallas gigantes con atractivas cortos digitales, tambores enormes, juegos de luces, colores neón, todo sirvió para dejar atónita a la concurrencia que quedó inmersa en una propuesta conceptual extravagante, experimental, excesiva, intensa, estimulante, sobrecargada de información que alcanzó su punto culminante con un monumental monstruo inflable que emergió imponente en escena como febril epílogo con el que certificar un noche para el recuerdo.

"Algorithm", "Psycho", "Break it to me", "Uprising", "Propaganda", "Plug in Baby", "Pray", "The dark side", "Supermassive Black Hole", "Hysteria", "Time is running out",

"Prelude", "Starlight" fueron algunos de los temas que se escucharon y que decenas de fanáticos entonaron a viva voz.

Se renovaron los lazos con la banda con el público argentino. Los tres protagonistas, carismáticos, inspirados, virtuosos, contundentes y entregados, hicieron enloquecer al público con su descarga rockera. Y llegó "Mercy", serpentinas brillantes, papelitos y esferas de goma se apoderaron de la escena. Aquí Bellamy se cubrió con una bandera argentina cedida por algún fan durante un paseo que el músico realizó entre el público.

El cierre fue increíble con lluvia torrencial (parecía preparado) y el inflable de 15 metros sobre el escenario, mientras sonaba "Knights of Cydonia". No hubo lugar para los bises la banda dijo adiós, sólo la fuerza de la naturaleza pudo aplacar la energía de la implacable formación.

La jornada rockera que se adelantó por el alerta meteorológico, tuvo dos bandas soporte. Así los primeros en pisar el enorme escenario montado en el Hipódromo de Palermo fueron los británicos de Kaiser Chiefs quienes comenzaron su show apenas dejaron ingresar a los espectadores al predio. El grupo de indie rock compuesto por Ricky Wilson (voz), Andrew White (guitarra), Simon Eix (bajo), Nick Baines (teclados) y Nick Hodgson (batería), presentaron en la oportunidad temas de “Duck”, su nuevo disco y otros de sus clásicos. Luego llegó el crédito local, la banda Airbag. El trío de los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli, fue muy efectivo en su propuesta y desglosó un cuidado set con muchos de los éxitos de sus 15 años de trayectoria. Se metieron al público en el bolsillo.

