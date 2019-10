Satisfacción en toda la delegación de Jujuy

Con el regreso al rededor de las 19 del sábado pasado de la delegación jujeña a la Ciudad Cultural de nuestra capital culminaron las finales nacionales de los Juegos Evita.

El semblante de los chicos era de satisfacción al reencontrarse de nuevo con sus seres queridos quienes lo esperaban ansiosos.

Fueron más de 26 horas de viaje para la comitiva jujeña que cosechó medallas sobre todo en el deporte adaptado, en donde marcó un nuevo récord ganando 32 preseas, algo que nos es casualidad por el buen trabajo que se viene desarrollando para potenciar el desempeño de los chicos con discapacidad.

En tanto en el deporte convencional, las medallas fueron menos aunque meritorias e importantes. Nuestra provincia cosechó 2 medallas de plata (taekwondo y karate) y 4 de bronce (2 en taekwondo, 1 en karate, 1 en ajedrez).

El regreso a casa fue a pura alegría tanto para los que se subieron al podio como para los que no porque todos vivieron una experiencia inigualable en la costa atlántica.

Por ejemplo, en el colectivo 5 en el que viajaban competidores de ajedrez, ciclismo de ruta y montaña, fútbol, los trebejistas "mataron" el tiempo de viaje organizando mini campeonatos entre ellos.

En el vehículo se encontraba Alfredo Chiappero, medalla de bronce, quien fue felicitado por otros competidores de diferentes deportes en plena ruta.

Al fondo del mencionado colectivo se encontraba parte del plantel de montain bike que sobre el final del periplo ya en Salta puso música a todo volumen festejando la llegada a casa.

Por su parte, los jugadores del Sub 14 de Talleres que comanda Darío Zampini y que representaron a la provincia en "La Feliz", viajaban rumbo a sus hogares con la cabeza puesta en la final por la Copa Jujuy que sostendrá el "expreso", club de sus amores, hoy ante Atlético San Pedro en el estadio "23 de Agosto".

Algunos de los viajeros llegaron a la capital y tuvieron que seguir camino hacia sus respectivas ciudades en el interior provincial. Los atletas puneños llegaron a sus casas recién cerca la medianoche del sábado.

Sólo un susto fue lo ocurrido a dos colectivos a la entrada de Capital Federal quienes fueron apedreados por malvivientes, situación que no pasó a mayores y que tuvo que lamentar únicamente daños materiales con vidrios rotos que después fueron arreglados.

El secretario de Deportes de la Provincia, Hugo Flores, los recibió antes a todos los deportistas provenientes de Mar del Plata y se mostró feliz y alegre por el regreso de la delegación y saludo a los profesores a cargo. Luego se sacó fotos con los chicos.

En definitiva, culminaron - al menos hasta el año que viene- los Juegos Nacionales Evita, iniciados en 1948. En aquellos años se patrocinó desde la Fundación "Eva Perón" los primeros Campeonatos Infantiles de fútbol, que luego se convertirían en torneos masivos con la inclusión de varias disciplinas atléticas y deportivas tales como atletismo, natación, básquetbol, esgrima, y demás deportes.

Hubo récord nacional Sub 18

A unos días del final de la competencia los Juegos Nacionales Evita -en Mar del Plata- tuvieron durante su desarrollo una sobresaliente noticia: la cordobesa Mariam Buenanueva Saleme consiguió un nuevo récord argentino Sub 18 en los 100 metros con vallas al realizar una marca de 13s81c.

“Estoy muy feliz porque no es la prueba que mas entreno, me especializo más en combinadas, pero salió la chance de competir y no lo dude”, contó emocionada a la prensa oficial de la competencia. El podio lo completaron Valentina Polanco (14s29c, de San Luis) y Araceli Mondino (14s43c, de Santa Fe).

Ahora, Mariam se pone nuevos objetivos. “Voy a correr también en los 100 llanos en los Evita y luego me voy a preparar para el Nacional U18 (que se realizará en Córdoba, del 1 al 3 de noviembre), donde voy a competir en heptatlon”, confesó la nueva campeona en la pista de atletismo del Emder.

Los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados se disputaron en “La Feliz”, con la participación de más de 20 mil jóvenes de todo el país.

Toda la actividad puede seguirse en el canal abierto Deportv, en la Televisión Pública y en las redes de la Agencia de Deporte Nacional con seis días de pura competencia.