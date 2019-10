VIDEO. El Patrón Bermúdez furioso con el polémico spot de Boca

Jorge Bermúdez se expresó sobre el video que Boca difundió en su cena anual solidaria del pasado jueves, y que este domingo por la noche levantó de sus redes sociales, en el que afirmaba que los ídolos del club de la Ribera "no son uruguayos ni chilenos" y que nacieron en la Argentina.

El polémico video de Boca - Fuente: Twitter02:10

El Patrón, integrante junto a Oscar Córdoba y Mauricio Chicho Serna del trío de ídolos colombianos que condujeron a Boca a sus primeras copas Libertadores e Intercontinental en 22 años, agradeció los mensajes y le dejó un duro mensaje a través de su cuenta de Twitter a la actual dirigencia.

Ningún hincha de @BocaJrsOficial tiene que disculparse conmigo por la ignorancia y xenofobia de aquellos que hacen política pisoteando la gloria de nuestro club y nuestra identidad. se nota el desespero porque sienten que sus días están contados y la gente no los soporta. — jorge bermudez (@patronbermudez) October 13, 2019

"Ningún hincha de @BocaJrsOficial tiene que disculparse conmigo por la ignorancia y xenofobia de aquellos que hacen política pisoteando la gloria de nuestro club y nuestra identidad", publicó. Y agregó, en virtud de los dos meses que quedan para las elecciones en la entidad azul y oro: "Se nota el desespero porque sienten que sus días están contados y la gente no los soporta".

Durante su etapa como futbolista, el recio zaguero debió emigrar de Boca por sus fuertes roces con Mauricio Macri cuando era presidente del club de la Ribera. Desde entonces, y sobre todo desde que en 2015 se alineó detrás de Jorge Ameal en las elecciones de aquel año, se convirtió en un enemigo político de la actual conducción.

Pero no solo Bermúdez cuestionó el video polémico. Cristian Traverso, otro multicampeón boquense en los primeros años de este siglo, opinó en sintonía con el Patrón: "El spot fue una vergüenza. Nosotros tuvimos muchos ídolos extranjeros y de alguna forma se los ningunea. Con los demás no hay que meterse. Si le querés decir algo a River, andá a la cancha, plantate y ganá", sentenció en El Show del Gol (AM 990).