Un incendio consumió todas sus pertenencias

Las primeras informaciones aseguran que una vela en un sector de una casa de calle Salta esquina Senador Pérez, fue el detonante del fuego que se tornó incontrolable y arrasó con varias dependencias.

Quienes quieran acercar una donación pueden dirigirse a la calle Triunvirato 443, barrio Coronel Arias o al teléfono 3884851576.

Un policía que pasaba por el lugar se constituyó en todo un héroe ya que derribó la puerta al observar que desde el interior salía una importante cantidad de humo.

"Estábamos con los niños dormidos y sentimos un fuerte ruido en la puerta de ingreso. Era un policía que nos logró sacar a tiempo", dijo Fanny Cosio, la mujer que habita junto a sus tres hijos esa casa.

El fuego ya había comenzado a consumir la estructura, sin que ellos se hubieran percatado, pese a que ladraba una perrita que tenían los chicos.

El héroe de la jornada sin lugar a duda fue el agente de policía que realizaba recorridos de prevención por el lugar. Fue el uniformado que logró violentar la puerta de acceso y observar cómo el fuego se propagaba por todo el inmueble.

Sin dudarlo ni un instante comenzó a recorrer el lugar y se dio con la presencia de la mujer y de los tres pequeños, quienes a esa altura de las circunstancias se encontraban afectados por el humo que había invadido todo el lugar.

"Nos salvó el policía"

Aún consternada por lo sucedido la mujer se refirió al policía como el gran salvador de la familia "estaba con los niños, todos nos encontrábamos dormidos. En medio del sueño y como si fuera algo que no sucedía en mi casa sentí un fuerte ruido que venía desde el lado de la puerta de ingreso".

Con sus ojos llenos de lágrimas la mujer remarca que "era un policía que nos logró sacar a tiempo, todo estaba en llamas", nos relata Fanny Cosio, la mujer que habita junto a sus tres hijos la casa siniestrada ya que el padre de los chicos tiene una perimetral dictada por la Justicia por violencia de género.

El fuego ya había comenzado a consumir la estructura, sin que ellos se hubieran percatado.

Fanny comentó que en la otra parte de la casa vivía un hombre que falleció hace un par de meses atrás, habitación donde se habría iniciado el incendio, que se terminó extendiendo por toda la vivienda.

"Salimos descalzos y en ropa de dormir. Los vecinos contuvieron a mis hijos hasta que el Same los atendió, les dieron oxígeno y los consolaron", contó, afirmando que si el policía no rompía la puerta "no la contábamos", dijo la mujer.