La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó en la jornada de ayer que desde el 2015 a la fecha hubo una reducción del 92 por ciento de casos de homicidios dolosos en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores porteño, y consideró que en esa zona "no hay ni un milímetro que no esté el Estado".

Además, la funcionaria nacional dijo que en el barrio 1-11-14 entre el 2014 y 2016 hubo 269 detenidos, mientras que entre los años 2017 y 2019 hubo 1.462 arrestos realizados por fuerzas federales, lo que totalizó un incremento del 543 por ciento.

"Podemos decir que no hay un milímetro de la 1-11-14 que no está el Estado", dijo Bullrich, quien agregó que ya no existe "el estado narcocriminal que dominaba este territorio".

Según la ministra, hubo una "desestructuración de las bandas más importantes que operaban" en esa zona.

"Cuando llegamos, Marcos Estrada estaba libre viviendo en un country de Ezeiza y manejaba las operaciones desde ese barrio. Nosotros fuimos, hicimos tareas de inteligencia y volvió a estar donde debía estar: preso", afirmó Bullrich en referencia al capo narco peruano ya condenado por el tráfico y venta de drogas.

La ministra resaltó el trabajo de la Policía Federal Argentina (PFA) y de Gendarmería Nacional realizado en esa villa de emergencia y aseguró que, a través de la implementación del programa "Barrios Seguros", hubo 98 armas secuestradas en la 1-

11-14 y hubo un aumento del 1.052 por ciento de procedimientos por infracción a la Ley de Drogas.

La ministra sostuvo que desde el 2015 hasta septiembre de este año los homicidios dolosos allí bajaron un 92,86 por ciento.

En 2015 hubo 28 homicidios, 13 en 2016, 5 en 2017 y 2 entre 2018 y este año, ninguno de ellos vinculado a temas de narcotráfico.

"Hemos tenido un nivel de incautaciones récord en la historia de la 1-

11-14. Entre 2016 y 2019 incautamos 800 kilos de marihuana y 71 de cocaína con allanamientos realizados por la PFA", afirmó.

La presentación de los resultados fue dada a conocer hoy en el marco de tres operativos concretados por Gendarmería en el que secuestró 32,655 kilos de marihuana y 12,372 de cocaína.

Junto a Bullrich estuvieron el senador y candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto; el secretario de Seguridad de Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco y Marcelo D’Alessandro, respectivamente.