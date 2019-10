Marcelo Herrera: "Es el partido que menos me gustó"

Pablo Giménez pitó el final y la mueca de "calentura" de Marcelo Herrera se notó a kilómetros del estadio. Sucede que el entrenador se fue muy disconforme y reconoció que el "lobo" jugó uno de los peores partidos.

"No me gustó, de todos los partidos que jugamos es el que menos me gustó y obviamente que el resultado te marca un poco lo que fue el partido", declaró en Mendoza el técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Hubo una planificación, pero nada de eso salió: "Creo que siempre jugar de visitante es complejo porque está la desesperación del rival, ellos también tienen que hacer sus cosas, nosotros planteamos el partido pensando que podíamos hacerles daño y no lo logramos, muy rápidamente ellos abren el partido y después no le encontramos la vuelta, en el segundo tiempo si bien creo que fuimos dominadores no siendo superiores, por ahí pasa la cosa, creo que no tiene tanto que ver con rapiditos ni lentos", sostuvo.

Cuando El Tribuno de Jujuy le consultó sobre lo que más le preocupaba, Herrera dijo: "Que no hacemos goles, y cuando te llegan te convierten, porque no es que Gimnasia nos generó doce situaciones de gol u ocho como lo hicimos nosotros la semana pasada, fue en el primer tiempo un par de llegadas por afuera, en el segundo la contra de Renzo Vera sobre el final y alguna otra Berterame, nada más, pero llegan y convierten, eso me preocupa, y nosotros lo contrario, las pocas que tenemos no concretamos, de cualquier manera tampoco tuvimos mucha profundidad, no tuvimos presencia en el área, no fue un buen partido", subrayó.

El DT del "lobo" remarcó que "no le encontramos la vuelta a la mitad de la cancha, intentamos con cuatro, después con tres, pusimos un enganche y no le encontramos la vuelta, si bien hay buena presión, recuperamos rápidamente la bola, pero también la perdemos rápido, hay que corregir eso que te hacen perder los partidos", opinó al tiempo que agregó: "Si te pones a analizar, teníamos un equipo con más experiencia que el rival; el rival tenía dos, tres jugadores de muchos partidos y después son todos jóvenes, eso lo que uno piensa que tenemos que trabajar mucho en esa parte anímica para hacer valer el rodaje".

La "calentura" de Marcelo Herrera duraba aún consumada la derrota en manos del "lobo" mendocino y no lo ocultó "estoy molesto por el resultado y por cómo se fueron dando los últimos partidos, no tanto este porque me parece que lo ganaron con justicia, no siendo superiores, pero claro cuando en los anteriores sos superior, generas muchas cosas y no sumas como deberíamos, estos partidos de visitan son potables de que los puedas perder, pero cuando comenzar a sumar este tipo de partidos es cuando te jode, me jode y vuelvo a decir lo mismo de la semana pasada, ni presionado, ni preocupado ni mucho menos, molesto porque aparte ninguno es superior a nosotros".

Para el adiestrador "lobo", ningún duelo es fácil "todos los partidos son bravos, ya lo dijimos, el Nacional B no es fácil, en este torneo cuando parece que se está cayendo se levantó, y al revés, cuando uno se está levantando se cae, esto es Nacional B, van a ver muchos altos y bajos, es muy difícil, no hay que dejar nada librado al azar".

En medio de la charla, el técnico jujeño reconoció que una vez ingresado al vestuario "les dije que no jugamos bien".

Por último dejó en claro que "estoy molesto porque tenemos que concretar, si no haces goles no podemos ser los protagonistas que queremos ser, eso me queda claro", finalizó "Popeye" Herrera.

Gimnasia deberá reaccionar cuanto antes si no quiere sufrir como en el torneo pasado donde peleó el descenso.

En la próxima fecha, Gimnasia y Esgrima visitará a Santamarina de Tandil en el interior de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro será el próximo lunes por la noche y hoy se conocerá el referí que arbitrará el encuentro entre el "lobo" y el "aurinegro" tandilense.