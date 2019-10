Sobre empleo registrado y matriz productiva

El Ministerio de Trabajo de la Nación ha publicado el pasado 20 de agosto la evolución del trabajo registrado de la actividad privada en nuestra provincia y detalle de la cantidad de empleos por rama de actividad. En el mismo consigna que los trabajos registrados en blanco son 56.600, lo cual implica, según este trabajo, que se perdieron 1.200 empleos en relación a junio del año 2018 y que en el Gran Jujuy la caída interanual del empleo total respecto al mes de agosto 2018 fue del 4,1 %.

El informe es significativo, toda vez que permite realizar varias lecturas de la estructura ocupacional de Jujuy y al mismo tiempo verificar la distancia que existe entre la propaganda de la gestión oficial y la realidad respecto a lo que se da en llamar “cambios en la estructura productiva”. El siguiente cuadro oficial da cuenta de la cantidad de empleos privados en diversas ramas que superan las 500 ocupaciones y caracterizan a la estructura económica y ocupacional de la Provincia de Jujuy:

Síntesis: en 24 actividades que superan los 500 asalariados se concentra el 80,99 % de la ocupación privada. Por debajo de esta cantidad de empleados quedan las siguientes actividades: hortalizas y frutas, cereales, extracción de sal, producción de carne, preparación de frutas, hortalizas y legumbres, lácteos, molinería, pastas, bebidas no alcohólicas, carpintería de madera, prendas de vestir, imprentas, jabones y detergentes, hormigón y cemento, muebles y colchones, materiales eléctricos, instalaciones varias, reparación de automotores o fábrica de pan.

De este registro surgen temas relacionados a lo que existe y lo que potencialmente se podría lograr. Con una población en Jujuy de aproximadamente 800 mil habitantes ya existe mercado y escala suficiente para la producción de carne vacuna, porcina, lácteos, fiambres o encurtidos, muebles, prendas de vestir, zapatillas, artículos de limpieza personal y del hogar y otras. Recurro a ejemplos de ramas con escasa ocupación: 413 empleos en la producción de hortalizas, 131 en producción de carne, 24 en lácteos, 82 en carpintería de madera, 189 en bebidas no alcohólicas, 17 en prendas de vestir, 19 en jabones y detergentes, 11 en colchones, 157 en molinería, 40 en pastas. A lo largo de años abundaron todo tipo de estudios oficiales nacionales, provinciales e internacionales, diagnósticos y planes de “producción y crecimiento”, y el resultado está en las estadísticas señaladas. Los responsables del grado de atraso y decadencia de la participación de Jujuy en el PBI nacional son quienes gobernaron. Sucede, por ejemplo, que en relación a la producción de hortalizas y legumbres, carne vacuna, porcina o lácteos, todos los proyectos que se conocieron eludieron tratar el problema básico para su desarrollo, cual es abordar la cuestión del uso y tenencia de la tierra y ejecutar un plan de colonización que resuelva la propiedad de la tierra para los pequeños y medianos campesinos, quienes hoy cultivan tierras ajenas pagan por alquilar precios abusivos, que en algunos casos llegan a $ 100 mil pesos por una hectárea, por año o semestre. De igual modo y bajo una modalidad típicamente feudal en materia de relaciones económicas de producción como la del “pastajero”, quién posee 10 o 200 vacunos al no tener tierra propia debe abonar el pastaje a los dueños de la tierra, con dinero o en especie, se trata de aproximadamente 3.500 pastajeros. De no resolverse de manera moderna y democrática la cuestión de la propiedad de la tierra no se podrá llegar, por ejemplo, a que Jujuy cuente con 500 mil cabezas de ganado vacuno o más, cuando hoy tiene 90 mil y se traslada del sur el 85 % de la carne que consumimos, de igual modo existen sólo 18.000 cabezas de ganado porcino y se trae miles de toneladas anuales de carne fresca y fiambres, de igual modo centenares de miles de litros de leche y de toneladas de quesos.

En cuanto a la confección de vestir donde hoy se registran 17 empleos, sí,17 empleos, en escasas pequeñas empresas, cuando centenares de ellas podrían abastecer las escuelas con guardapolvos, uniformes, medias, calzados, mochilas, etc, con precios competitivos al no incluirse en los costos de producción el flete y los seguros. Esta oferta puede extenderse a toda la población prohibiendo la venta de ropa usada, con política impositiva diferencial y financiamiento a cargo de una verdadera banca de fomento provincial. No estoy hablando de imposibles, lo utópico es pretender modificar la matriz productiva sin cambios estructurales de fondo, políticos, económicos y jurídicos, de manera indicativa hice referencia a dos temas, el uso y tenencia de la tierra y la creación de dos o tres mil pymes industriales y agropecuarias. Las inversiones en carbonato de litio, la energía renovable o el flujo turístico pueden complementar ciertos agregados, pero no la conversión de la estructura de la producción y la ocupación laboral.