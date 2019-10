Hoy, desde las 10, se llevará a cabo una jornada en el Centro Cultural "Héctor Tizón" que tiene el objetivo de abordar y visibilizar la violencia obstétrica e informar sobre esta manifestación de la violencia de género desde una perspectiva de derechos.

Un caso de este tipo de violencia que generó un fuerte repudio social fue el comentario del periodista Guillermo Andino cuando mencionó que adelantó el parto de su esposa, tras hacer un pacto con el médico, para que su hija nazca el mismo día de una fecha célebre para Racing Club, equipo del cual es hincha.

"Él lo dijo con mucha naturalidad a eso que es un claro ejemplo de violencia obstétrica, es algo muy grave. La maternidad tiene que ser deseada porque hay una sociedad que impone y obliga con mensajes desde niñas que tenemos que ser madres y que siendo madres estaremos realizadas en la sociedad", indicó al respecto Natalia Aramayo, una de las organizadoras del evento.

La actividad se llevará a cabo en el marco del proyecto "Cerrando Brechas" y como parte de las iniciativas impulsadas por la Dirección de Paridad de Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

También se presentará la campaña comunicacional "Somos las protagonistas", que tiene el fin de brindar información que se recolectó entre mujeres de distintas organizaciones y espacios a través de una encuesta.

Los datos recolectados reflejaron las situaciones de malos tratos "más repetidas a las que se ven sujetas las mujeres, niños y niñas recién nacidas en el proceso de nacimiento, la naturalización de muchas de estas prácticas, como también la escasa información existente sobre la Ley Nº 25.929 de parto humanizado, que reconoce y establece los derechos con la que cuentan las mujeres y sus hijos e hijas", añadió Aramayo.

Marcia Baranovsky, titular de la Fundación Siglo 21, explicó que la "violencia obstétrica no debe ser naturalizada, pero muchas veces lo está y las mujeres creemos que es normal o que somos culpables de recibir ciertos tratos en el proceso de trabajo de parto, parto y posparto. Es importante tener en cuenta que este tipo de violencia impacta en mujeres de todos los sectores y clases sociales y se trata de un problema cultural que debemos transformar entre todos".

Por su parte, Raquel Nadal, directora de Paridad de Género del municipio capitalino, informó que "el encuentro es abierto para todas las personas interesadas en la temática y destacó que en el marco de la actividad se hará entrega de los materiales de la campaña comunicacional, para que sean difundidos en distintos ámbitos y espacios, con el objetivo de socializar y avanzar en visibilizar esta problemática y generar espacios de abordaje y contención para las mujeres".

"Cerrando Brechas"

El proyecto "Cerrando Brechas" cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea e involucra a organizaciones referentes de la sociedad civil con una amplia trayectoria de trabajo en relación con la igualdad de género. Son el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21.

Acoso laboral en una escuela de Humahuaca

La vicedirectora de un establecimiento educativo de la localidad de Humahuaca denunció acoso laboral por parte del director de esa escuela.

cuela. Ella fue vicedirectora, primeramente, del año 2002 al 2009, luego dejó el cargo y se trasladó a otro establecimiento. En el 2013 regresó a la institución y ahí se encontró con el director. “Regresé con buenas expectativas por reintegrarme a esa escuela, traté de hacer algo bueno por los alumnos y docentes pero empecé a tener limitaciones”, comentó la docente, en diálogo con El Tribuno de Jujuy. En ese sentido, indicó que “antes de irme de ahí yo estaba a cargo de la parte técnica. Como mi turno era a la tarde yo me ocupaba de eso, cuando regresé el director me negó a que realice eso que para mí era elemental, me dejó a la deriva”. Siempre que yo decía algo, “él me contradecía, me escribía cosas en el libro de notificaciones. Me ofendía todo el tiempo. Por ejemplo, una vez no teníamos agua, cuando pasa eso hay que interrumpir el dictado y lo hice. Me culpó que yo había provocado ese corte de agua, cosas como esas me pasaban constantemente”, agregó.

Después se fueron agravando esos ataques hasta llegar a gritos e insultos, explicó que él estaba respaldado por la supervisora de la institución y que el hostigamiento era frecuente. Al respecto señaló que “fueron muchas cosas malas las que me hizo, no aguantaba más. Hasta que un día lo denuncié, siempre trataba de castigarme. Me dejaba afuera de todas las decisiones y no me dejaba participar en nada, cuando lo hacía me agredía culpándome de todo. Me decía que todo se tenía que hacer como él decía”.

“También mentía y ejercía exceso de poder. Después que lo denuncié, la situación no cambió tanto. Él fue denunciado por acoso laboral y violencia de género, el Juzgado me dio tres cautelares. La primera y segunda era que él no pueda acercarse a mí, en la última esta persona puede acercarse pero no ofenderme”, sostuvo la vicedirectora.

Hacer la denuncia

“Frente a un caso de violencia lo que debe hacer la mujer es dirigirse a la seccional más cercana a su barrio”, explicó al respecto Raquel Nadal, titular de la Dirección de Paridad de Género. Dentro de capital, además, pueden asistir a los centros de Atención Integral a la Violencia Familiar y de Género que se encuentran en Ramírez de Velazco 516 y en Alto Comedero sobre la avenida Teniente Farías 380..

Piden ayuda para Casa Trans

La Fundación “Damas de Hierro” es una institución que está ligada a contener a mujeres trans que sufren situaciones de violencia o que precisan ayuda para salir adelante por la exclusión social que recae sobre ellas. Por eso solicitan colaboración para poder culminar la reconstrucción de una Casa Trans, ubicada en calle 24 de Abril del barrio Martijena de Palpalá. En ese sentido, se encuentran realizando lotas y bingos para cumplir este anhelo.

Lourdes Ibarra, presidenta de la fundación, invitó a la comunidad a colaborar con esta institución que precisa ayuda para cumplir su objetivo social. “Estamos terminando de construir nuestra casa oficial donde funcionará un centro cultural, talleres de oficio como de costura y habrá también de centro de testeo y distribución de profilácticos. Entre los usos más importantes que le daremos será un nodo de contención trans”, comentó.

El bingo se hará a fines de este mes, y los interesados en colaborar deberán comunicarse a través de su facebook Fundación Damas de Hierro, o llamando al teléfono 388 154963313. Es común observar en redes sociales o medios de comunicación, “escraches” o noticias de personas de la comunidad Lgbtiq que sufren de discriminación o son violentadas por otros ciudadanos o por instituciones.

En Tilcara existe un refugio de contención para personas de la comunidad Lgbtiq que precisan ayudan y contención.

Lamentablemente estas situaciones siguen ocurriendo pese a los grandes avances que hubo en la sociedad sobre la diversidad sexual. Al respecto, Lourdes Ibarra detalló que todavía en la provincia de Jujuy “no tenemos acceso al trabajo y en algunos hospitales hay una repulsión del sistema de salud hacia las personas trans. También, la Policía aún sigue siendo discriminativa”.