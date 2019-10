"No se descarta otra suba del dólar"

¿Cómo avizora la económica argentina después de las elecciones?

Las expectativas son difíciles de explicitar porque todo va a depender de quién resulte ganador de las elecciones del 27 de octubre o bien después del hipotético balotaje en noviembre, recién entonces habrá que ver qué propone el nuevo presidente. Si todo está como hasta ahora, con el candidato opositor muy probablemente las turbulencias en la economía se mantengan y no sería raro que se potencien, no habría que descartar otra aceleración de la suba del dólar, el Riego País, subas de precios, es decir una nueva suba de la inflación. Si el resultado electoral se plantea como un posible balotaje, en ese caso las cosas van a seguir como hasta ahora y después habrá que ver el resultado final de la elección. Si triunfa Macri yo creo que va a haber menos turbulencia, pero va a depender de lo que él proponga.

¿Se puede hacer estimaciones de cuánto podría llegar a costar el dólar?

No, es imposible porque el dólar sube porque mucha gente que tiene activos en otras manifestaciones, es decir en plazos fijos, bonos y ese tipo de cosas, se pasan al dólar, entonces la suba va a depender de cuántos de esos que tienen activos se pasan a dólar, y al mismo tiempo que tienen bonos o acciones y las venden eso hace que el precio de esas acciones bajen y ahí hay una relación técnica que presiona el alza de la tasa de interés. Si el paso de acciones es masivo va a implicar una suba muy fuerte, si es una cifra menor, seguramente la suba también va a ser menor pero es imposible saberlo, porque eso depende de cómo reaccione la gente.

¿Se podría profundizar el cepo cambiario?

Las restricciones a la compra y venta de dólares tienen que ver con la volatilidad y desconfianza que tiene la gente en la moneda propia, que es un reflejo del desconcierto en cuanto a que no se sabe qué puede hacer el próximo gobierno, cualquiera fuere, para corregir los problemas que tiene la Argentina. A mí me parece que si bien hay muchos errores en la administración actual, hay una menor tendencia a tomar medidas extravagantes como sí lo ha hecho el peronismo kirchnerista en sus 12 años de gobierno.

¿Conviene comprar dólares antes del 27 de octubre o no?

Es muy difícil dar una recomendación porque no se sabe quién va a ganar y qué va a hacer. Si el que ganara fuera el actual gobierno, es más respetuoso de los derechos de propiedad, pero si gana el peronismo kirchnerista ya sabemos que no hay tal respeto, entonces si hay una reelección se podría repartir las cargas, poner una parte de los recursos en plazos fijos y otra en acciones o en bonos y otro poco en dólares, pero con la posibilidad de que pueda ganar el grupo opositor y con los antecedentes del poco respeto a los derechos de propiedad, la declaración del dafault, bien podría ocurrir que quien tiene un plazo fijo de una tasa del 40 o 50% se la rebajen al 5% o al 10% y pierda capital e intereses, o se tomen medias contra los depósitos en dólares, de modo que la eventual posibilidad de que puedan ganar hace que cualquier recomendación que uno haga entrañe un riesgo bastante grande. Tal vez conservar los dólares bajo el colchón donde es menos fácil para el Gobierno quitárselos a la gente, pero aun así está también el riesgo de que gane Macri y en ese caso el dólar no se va a disparar como probablemente lo haría en el otro escenario, entonces el que compró dólares a $60 capaz se encuentra con que de repente cae a $55 o $56 y pierde.

¿Qué le falta a Argentina o que tendría que revertir para mejorar su economía?

El primer requisito es que los partidos que compitan para alcanzar los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional, tienen que ser respetuosos de la Constitución, eso es fundamental para que exista confianza en que las reglas del juego se cumplan y el segundo requisito es que todos los partidos políticos respeten los contratos y los derechos de propiedad. Las inversiones requieren, además de estabilizar la economía y bajar sustancialmente la tasa de inflación, el cumplimiento de los contratos, lamentablemente Argentina se ha caracterizado por incumplir sus contratos, entonces son dos cosas fundamentales.