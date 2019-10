Cristina Kirchner: "Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo"

El presidente Mauricio Macri dio ayer en la mañana una entrevista en la que criticó a la política económica del kirchnerismo con una frase polémica. Minutos más tarde, Cristina Kirchner respondió desde su cuenta de Twitter.

"Esto es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta. Usó la tarjeta, usó la tarjeta... y un día te vienen a hipotecar la casa", sostuvo el Presidente durante una entrevista con radio Mon, de Pergamino, donde estuvo junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Ante la polémica frase, la expresidente y candidata a vicepresidente del Frente de Todos usó las redes sociales para atacar al mandatario. "Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo", indicó Cristina Kirchner.

La senadora se refirió así al cruce que habían protagonizado en mayo del año pasado, luego de que Macri hiciera un llamado a los senadores opositores para que "demuestren que existe un peronismo responsable y confiable que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner",

"Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo", escribió la expresidenta en aquella oportunidad.

"Chispita"

La candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que Mauricio Macri no será de lo más "Chispita" para gobernar pero que usan "su impericia para gobernar" para salvar al neoliberalismo.

"Es cierto que (Macri) no será de los más "Chispita" para gobernar, no será "Chispita" pero el problema no es ese. Me parece que están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de "Chispita", señaló Cristina al encabezar un acto en El Calafate por la presentación de su libro "Sinceramente".

La palabra "Chispita" inmediatamente se transformó en tendencia en todas las redes sociales, llenando de "memes" ese mundo digital.

Pero en El Calafate, en su retorno a la campaña luego de visitar a su hija Florencia en Cuba, la ex presidenta de la Nación se refirió a algunos puntos que se trataron en el debate del domingo en Santa Fe.

En ese sentido, CFK desmintió al presidente, quien en el debate de candidatos había afirmado que su Gobierno había contraído menos deuda que el kirchnerista.

Al respecto, la expresidentd detalló que el endeudamiento en la actualidad representa el 100% del PBI mientras que en diciembre del 2015, cuando ella dejó la Casa Rosada, la deuda total era del 13% del PBI medida en moneda extranjera.

"Escuché decir que el endeudamiento que había tenido este Gobierno que es formidable era mucho menor que el nuestro y que era para pagar la deuda que nosotros habíamos tomado. En cualquier país normal, estas cosas tendrían que ser un escándalo", se quejó al encabezar un acto en El Calafate para la presentación de su libro "Sinceramente".

Durante el debate, Macri había dicho que bajo su gestión, "la deuda creció el 26% del PBI" mientras que "en el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI".

La actual senadora nacional del Frente para la Victoria no sólo desmintió esos datos sino que agregó otros.

"Hoy el nivel de deuda es 100% del PBI. Nosotros la habíamos dejado en moneda extranjera en 13%. las familias estaban endeudadas en un 5% y las empresas en un tercio de su capital", detalló.

También apuntó contra Macri por responsabilizar al kirchnerismo por el endeudamiento: "(Él) decía que nosotros tenemos la culpa de la deuda. Si todavía estamos pagando de la deuda de la familia de él del año 82!", exclamó.

En este marco, ratificó que va a trabajar para que se instrumente una suerte de "Nunca Más" del endeudamiento que investigue no sólo los créditos contraídos sino también la fuga de dólares.

"Va a ser necesario, porque además corresponde. Los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se llevaron ese dinero", sostuvo la jefa de Unidad Ciudadana.

Y agregó que "hay que establecer mecanismos para que esto no vuelva a suceder", adelantando un posible trabajo legislativo para sancionar una norma que de respuesta al "flagelo".

Al respecto, retomó lo que había advertido en el debate el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, acerca de que de los 39.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario Internacional (FMI), se fugaron 30.000.

Disculpas de Macri

El presidente Mauricio Macri se disculpó ayer por la tarde por haber puesto de “ejemplo” a la “mujer como mala administradora” para “explicar la economía”, cuando aclaró, “en realidad debería haber sido al revés, porque sabemos que ellas administran mejor que nosotros”.

La polémica frase expresada horas antes por mandatario y que provocó diversas reacciones, como la de la expresidente, hacía referencia a que el “populismo” era como cuando “le cedés la administración de tu casa a tu mujer y ella, en vez de pagar las cuentas, usó la tarjeta”. El mandatario formuló estos conceptos al encabezar una nueva marcha del “Sí se puede” en Pergamino junto a María Eugenia Vidal, y Elisa Carrió.