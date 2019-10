El fiscal de Nicaragua pidió la captura captura de Juan Darthés

Juan Darthés fue acusado formalmente esta mañana, en un juzgado de Managua, Nicaragua, por el delito de violación en perjuicio de la actriz Thelma Fardin, quien lo había denunciado a fines del año pasado por una agresión sexual ocurrido cuando ella era menor de edad.

La acusación fue radicada en el juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua y en el escrito la fiscalía pide una orden de captura contra Darthés, quien está en Brasil junto a su familia, indicó Infobae.

e acuerdo con una fuente fiscal, la violación fue calificada como “agravada” por la fiscal Sandra Dinarte porque “había un vínculo de confianza (entre Darthes y Fardin) y porque producto de la violación ella tiene una afectación psicológica grave”.

Consideran que tienen “suficientes elementos de prueba”, de las cuales “la principal es la valoración psicológica (en Fardin)”. También hay pruebas testimoniales y documentales.

"Comenzó a agarrarme el cuello y yo le dije que 'no'. Me hizo sentir su erección. Me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Y yo seguía diciendo que no. Le dije que sus hijos tenían mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar. Cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y darme mucho amor", contó Thelma aquella tarde del 11 de diciembre, cuando estuvo acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas.

En 2008, Fardin y Darthés habían compartido la gira de "Patito feo" en Centroamérica. Tras la denuncia penal de la joven actriz, muchas mujeres tomaron la misma consigna bajo el lema #MiráCómoNosPonemos.