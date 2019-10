Buscan sumar adeptos

En Jujuy se intenta conformar la escuela de Tiro con Arco y por ello el profesor Roberto Fernando Shictone junto a un grupo de alumnos de ambos sexos y diferentes edades, intentan ampliar la difusión y práctica de este deporte olímpico.

El instructor certificado que hizo su preparación en Córdoba comentó que desde hace un tiempo "practicamos sólo los días domingos de 9.30 a 12 en el barrio Los Perales en un predio que está pasando el puente Belgrano hacia la izquierda. Es un lugar justo para la arquería porque tiene una lomada que hacen de parapeto a la flecha. Queremos generar la conciencia e introducción al tiro con arco para mejorar físicamente y psicológicamente el cuerpo", empezó contando pero inmediatamente agregó que "por el momento estamos cobrando $100 hasta que conformemos la capacidad de arqueros para fundar la escuela de arquería porque el objetivo mayor es llegar a tener la Federación de Tiro con Arco Jujeña. Hoy la competencia en la provincia es nula, sé muy bien que hay muchos arqueros amateurs desparramados y queremos darle el auge que se merece al deporte porque sabemos que no está difundido", señaló.

En ese mismo sentido indicó que "nosotros le proveemos todos los elementos a los que se quieran sumar, por el momento tenemos 12 arcos que son de diferente calidad y categoría, está el arco compuesto, el cazador raso, el junior raso, después hay diferentes tipos de flechas. El objetivo es incentivar a los chicos continuamente a que apunten no sólo al blanco sino a su meta, se los ayudará en la concentración y un precalentamiento como actividad física. Otro punto importante es que queremos incluir a las personas con capacidades diferentes que puedan aprender, tratamos de que sean en ambos sexos", comentó.

Dentro de los adeptos con lo que empezó a transmitirles sus conocimientos resaltó que "la práctica se viene dando bastante bien pero influyó mucho los últimos Juegos Panamericanos en este deporte que ganó medalla y siempre estábamos pendientes de cuando competían nuestros representantes".

En el tramo final de la entrevista Shictone se explayó aclarando que el tiro con arco "es una actividad que es prehistórica y mi actividad comenzó en la Universidad Nacional de Córdoba en la década de los ’70 en adelante cuando los tiempo eran difíciles me dedique con al profesor Aníbal Vera que fue mi instructor en el departamento de deportes y fue donde me incursioné. Yo nací en San Pedro pero en ese tiempo estudiaba Ciencias Económicas", acotando que "cuando regresé de Córdoba a San Pedro me dediqué a enseñar este deporte y también lo hice en Salta, después tuve un gran parate donde nos juntamos con varios amantes del arco con lo que estamos armando la escuela. Esa es la intención pero somos un grupo del que intenta superarse", finalizó.