"No queremos más delitos ni que nos disciplinen en cómo pensar"

El presidente Mauricio Macri convocó ayer a todos los argentinos a "fiscalizar y cuidar el voto" en las elecciones del 27 de octubre y tras señalar que "al pasado no volvemos", reiteró sus críticas al kirchnerismo al sostener que "no queremos más deditos que nos disciplinen diciendo cómo tenemos que pensar o vivir".

"Llevemos a votar a los abuelos, a nuestros tíos, a nuestros amigos, a todos los que quieren apostar por el futuro del país", dijo Macri.

Al frente de un acto de la caravana electoral "Sí se puede", en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Macri le aseguró a sus seguidores: "Vine a decirles que no están solos. Entendemos que esta no es una elección más".

"Por eso estamos acá, con esta energía que la tenemos que transformar en acción para ir a votar por ese futuro que soñamos", arengó el mandatario que va por la reelección con la coalición Juntos por el Cambio en los alrededores de la plaza Roca, donde se montó el escenario.

Macri remarcó que con el resultado adverso de las Paso "el mundo se asustó. Pensó que nosotros íbamos a volver al pasado, pero no nos conocen, amagamos un poquito pero al pasado no volvemos".

Asimismo, convocó a "fiscalizar y cuidar el voto" y sostuvo que "nunca estuvimos tan cerca de alcanzar la Argentina que soñamos. Llevemos a votar a los abuelos, a nuestros tíos, a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, llevémoslos a votar a todos los que quieren apostar por el futuro del país".

También pidió seguir apostando por "los valores de la verdad, honestidad, el diálogo y el respeto por el otro como herramientas para arreglar los problemas que arrastramos hace décadas en nuestra economía. Lo vamos a arreglar, cuatro años es poco tiempo, pero hoy estamos mucho mejor parados".

En ese contexto, sostuvo que hay una agenda de temas por resolver, como "una inflación de 80 años que es un flagelo en nuestro país, con un promedio de más del 60 por ciento" y ahora, dijo, "llegó el momento de tener una economía ordenada mediante acuerdos con toda la dirigencia".

Acompañado en el palco por su esposa Juliana Awada; el presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri y el principal referente del Frente Cívico, Luis Juez, entre otros, el presidente Macri apuntó contra el kirchnerismo al manifestar que "la gente no quiere más a los prepotentes que se creen los dueños del poder. No queremos más deditos que nos disciplinen diciendo cómo tenemos que pensar o vivir" y que los argentinos "no quieren más a los mafiosos".

"Nos une la decisión de ser libres. Estamos acá y nadie nos obligó a venir. No hubo ningún colectivo", dijo y destacó que la tenue llovizna que caía durante el acto de campaña electoral era "Dios que nos acompaña". También reiteró el mensaje hacia la clase media diciéndole que los escuchó y trató de tomar medidas: "La etapa que viene va a venir el alivio y lo que se hizo no fue en vano".

En otro tramo de su discurso, ponderó el respaldo electoral de los cordobeses al recordar que "dijeron sí se puede hace cuatro años" y ese acompañamiento "hoy nos une más que nunca: querer cuidar nuestra democracia y querer vivir en paz y libertad".

Macri se mostró muy distendido y predispuesto a interactuar con los presentes, incluso se tomó el tiempo para refutar una frase de su oponente del kirchnerismo, Alberto Fernández, que había asegurado que los abuelos "no tienen celular".

"Esta abuela no puede tener teléfono, esta es una abuela rebelde", dijo el Presidente al tomar el dispositivo de una jubilada que estaba en primera fila, y respondió así a la afirmación de Fernández de que los abuelos en la Argentina no usaban celular, al referirse a la crisis económica.

En su arribo al aeropuerto de Las Higueras, Macri fue recibido por el intendente de Río Cuarto, el peronista Juan Manuel Llamosas.

La agenda del mandatario nacional en Río Cuarto incluyó con una reunión con empresarios en el Clúster Tecnológico, y a las 18.30 encabezó otro acto de campaña en la ciudad de Villa Carlos Paz, el principal destino turístico de la provincia, previa visita a la fábrica de alfajores La Quinta.

El cronograma de campaña de Macri continuará hoy en Reconquista (Santa Fe) y en Sáenz Peña (Chaco); el viernes en Corrientes, y el sábado en la ciudad de Buenos Aires.

El jueves 24 Macri regresará a Córdoba para el cierre de campaña en la explaza Vélez Sarsfield, ubicada frente a la sede de la Unión Cívica Radical (UCR) y del shopping Patio Olmos, en el centro de la capital mediterránea.