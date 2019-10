Pedido de suba de la tarifa taxis sin consenso

Un sector de taxistas solicita un aumento cercano al 20%, mientras que otro exige que no haya ningún incremento.

Al parecer un pedido de aumento divide las opiniones de los taxistas. En la última sesión del Concejo Deliberante ingresaron de manera conjunta dos pedidos contradictorios: uno del sindicato de propietarios de taxis pidiendo el incremento de las tarifas y por otro lado el sindicato de peones de taxis solicitando que no se dé curso a un nuevo aumento. El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, indicó que si bien ambas notas tomaron estado parlamentario, si no hay consenso en el sector será muy difícil que prospere su tratamiento. "Nosotros (los concejales) no tenemos interés en subir la tarifa", dijo.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el edil indicó que las notas ingresaron en la última sesión, y dijo que el aumento solicitado por un sector de los taxistas es del 20%.

Aseguró que tiene estado parlamentario, pero desestimó que sea tratado en los próximos días y aseguró: "Si no hay consenso en el sector es muy difícil que prospere ese pedido. Nosotros no tenemos interés en subir la tarifa de taxis".

En cuanto a la nota que pide que no se aplique una nueva suba, Bernabé Churquina, titular del sindicato de peones de taxis, explicó por qué están en contra de una nueva suba. "No es momento de aumentar la tarifa, la gente en la calle no tiene plata y cada día nos cuesta mucho conseguir pasajeros, ante una nueva suba estamos seguros que va a haber menos trabajo".

Explicó que "la crisis por la que está pasando la comunidad jujeña hace imposible subir una tarifa de taxis cuando los sueldos no han tenido ningún incremento, además nos perjudica a los trabajadores".

“Es un pedido de los empresarios”

Bernabé Churquina dijo que el aumento fue pedido por los “empresarios de las licencias de taxis que tienen cercanía política con el municipio. Como ellos tienen muchas licencias y no salen a la calle a trabajar, creen que hoy se puede subir a un taxi y cosechar dinero, cuando la situación es muy difícil y hay muchos días en los que los trabajadores sólo logramos cubrir los gastos de alquiler de los vehículos y el combustible, y todos esperamos el fin de semana para sacar algo de dinero. Estamos en una situación crítica, a fin de mes nos llevamos solo un sueldo mínimo”.