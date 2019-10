Playón deportivo puneño

En concordancia con el Día de la Mujer Rural, en Puesto del Marqués quedó inaugurado un playón deportivo bautizado con el nombre de "Rosario Quispe" en homenaje a su persona por el trabajo desarrollado, especialmente en apoyo a la mujer puneña.

El nuevo espacio deportivo de Puesto del Marqués cuenta con una cancha de beach vóley, cancha de futsal, un quincho con sus respectivos asadores, mesas con juegos interactivos como: tateti, taba, tejo y otros.

Del acto desarrollado al mediodía del martes pasado fue presidido por Carlos Colqui, presidente de la Comisión Municipal de Puesto del Marqués; Rosario Quispe, presidente de la Asociación "Warmy Sayajsunco"; Alejandra Elías, diputada provincial y la comunidad de Puesto del Marqués.

Placa recordatoria

En la inauguración se descubrió una placa recordatoria que lleva la identidad del nuevo espacio público con el que ya cuenta la población de Puesto del Marqués.

Tras el reconocimiento, Rosario Quispe agradeció especialmente a Carlos Colqui por el gesto en vida. Destacó la labor que desarrollan como gobierno en dicha jurisdicción. "Esto es un orgullo para mí, para mi familia. En mi pueblo no me reconocen, pero bueno...", dijo Rosario. Instó también a la población puneña a proseguir los estudios "porque el saber no ocupa espacio".

Desde la Comisión Municipal local también se realizó la entrega de presentes a la homenajeada Rosario Quispe.

Respecto a la obra, Colqui dijo que se trata de un proyecto netamente municipal, "lo hacemos con recursos nuestros". Aún así cabe mencionar que en la parte de iluminación y el de los murales, se contó con el respaldo del Gobierno de la Provincia. El comisionado también agradeció a los obreros y miembros de su gabinete que estuvieron trabajando en la obra comunitaria. Recordemos que con el nuevo espacio, el pueblo puesteño invita a que el turista ponga su atención en el mismo para el que se dotará de otras alternativas extras, como la producción del queso artesanal que se hace en la zona. Es importante mencionar que en dicho lugar se cuenta con el servicio de internet mediante wi-fi gratuito.