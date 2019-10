"Que haya tantos casos sin sentencia no significa que las denuncias sean falsas"

La actriz Thelma Fardin advirtió, tras el pedido de detención librado por una Fiscalía de Nicaragua contra el actor Juan Darthés, al que denunció por violación, que el suyo es un "caso excepcional" y que en estas situaciones "por lo general impera la impunidad".

"Me siento afortunada. Es importante para la lucha de las mujeres, pero no pasa en la mayoría de los casos. Más allá de lo personal, me gustaría que esto sea un hecho político", expresó la joven en una conferencia de prensa.



Fardin advirtió que las mujeres "tienen un bosal, por el miedo que sienten" las propias mujeres" para hablar de los abusos, ante la posibilidad de sufrir un "bosal", al aludir sobre las causas judiciales que reciben por denunciar.

Ademas, resaltó que en el caso personal, ella tuvo el apoyo del colectivo de las mujeres y un equipo de abogados, "lo que no pasa en la mayoría" de las víctimas de abuso.

Las frases más destacadas de Thelma Fardin

"Existe prueba contundente para acusar a Juan Darthés por el delito de violación"

"No puede ser que el dolor tenga que tener prescripción"

"La víctima no puede tener que contar una y otra vez el relato"

"Romper el silencio tiene costos caros para las víctimas"

"Hay un agujero evidente en nuestro sistema judicial"

"Hoy estamos más cerca de la Justicia"

"Mi denuncia fue oída gracias a que un amplio colectivo de mujeres se organizó"

"Necesitamos mecanismos que permitan llegar a la verdad"

"Muchas mujeres se sintieron identificadas con mi relato"

"Me sometieron a una serie de pericias psicológicas y físicas"

Colectivo de Actrices

El colectivo Actrices Argentinas informó a través de un comunicado que “este caso que tomó gran relevancia nacional e internacional, y logró conmover e instalar un debate hacia lo más profundo de nuestras relaciones sociales, deja expuesta la valentía de quienes rompen el silencio y la fuerza que tiene la lucha colectiva llevada adelante por el movimiento de mujeres”.

“A partir de la denuncia de Thelma Fardín, las consultas al programa “Víctimas contra la violencia” aumentaron un 1240% en 48 horas. Este hecho marca un precedente histórico, teniendo en cuenta que el 97% de las denuncias por violación no prosperan”, destacaron las actrices.

La Fiscalía de Género de Nicaragua acusó por violación agravada y solicitó una orden de captura para Juan Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de la actriz Thelma Fardin.

"Existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación", señaló la Fiscalía en la causa iniciada por Fardin.

El hecho

En diciembre último, Fardín denunció en la justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años, en el hotel Holiday Inn de Managua, donde se alojaron durante la gira del espectáculo Patito Feo.

En la investigación fiscal "se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron contundentes", explicaron en un comunicado Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz, abogadas de la actriz.

Luego de iniciar el proceso judicial en Nicaragua, Fardin realizó una conferencia de prensa en Buenos Aires, junto a sus compañeras del colectivo Actrices Argentinas, e hizo pública la denuncia por violación.

También decidió contar detalles de la violencia sexual que sufrió a través de un video y en un libro que presentó este año.

Conocida la denuncia, Darthés se fue a Brasil, país donde nació.

"Brasil no extradita connacionales, pero no por esa razón deja sin efecto los causas", explicó en diciembre último Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del MPF de Argentina.