Dueño de Mercado Libre: “Hoy 6 millones de trabajadores formales generan recursos para 15 millones de pobres”

Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, la empresa de mayor valor según el precio de sus acciones en la Bolsa (USD 27.300 millones,) fue una de las voces más esperadas de la primera jornada de 55 Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.

También, como la mayoría de los presentes, se refirió a la necesidad de generar consensos de cara a lo que viene para la Argentina y pidió tomar el ejemplo de lo que se hizo en la industria del software, con un conjunto de incentivos que pusieron en marcha y renovaron tres presidentes diferentes y ahora se extendió a otros sectores con la nueva ley de Economía del Conocimiento. Galperín fue uno de los impulsores de la nueva norma y quedó en el medio de fuertes críticas por los beneficios que recibe Mercado Libre. El dirigente kirchnerista Juan Grabois, por ejemplo, lo acusó de “contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal”.

Galperin también habló, aunque de manera elíptica, de su encuentro con Alberto Fernández, luego de las PASO. “Todos hablan de la necesidad de generar acuerdos. Ayer Vidal dijo que el futuro es sin grieta, y luego Fernández Meijide aseguró que la grieta es parte de la democracia. Son visiones diferentes y está bien, pero hay problemas que no se resuelven hace décadas y nos afectan a todos. La inflación, la falta de generación de empleo del sector privado, la pobreza y la falta de crecimiento. Hay que solucionarlos, pero no es fácil, se necesita consensos”. También se refirió a un posible, pacto multinacional en el próximo gobierno: “Ese es el desafío, pero la coyuntura termina tapando el bosque. Tenemos que buscar el largo plazo, estamos siempre apagando incendios. La situación política, económica y social es muy compleja. Obliga a encontrar soluciones a problemas realmente graves, que nuestros vecinos de la región ya solucionaron”.

“Tenemos que generar empleo, no hay manera de con 6 millones de trabajadores formales se pueda generar los recursos para dar planes y demás a 15 millones de pobres. Hay que generarles empleo”, detalló.

Luego dio detalles de cómo la industria del software “muestra cómo Argentina puede hacer las cosas, fomentando la competitividad”. “Hay que apuntar a que en la industria del conocimiento pase lo mismo que en el software porque así se generarán millones de empleos, recursos, divisa y exportaciones”, dijo y contó que este año Mercado Libre creó 1.500 empleos netos, con 800 programadores y que tiene 5.000 empleados en el país, la mitad del total de su planta.

“Hay nuevos sectores en la ley del Conocimiento, los invitó a sumarse e invertir. Si es así le vamos a mostrar un camino que le demitra a la dirigencia política como con continuidad se pueden solucionar los problemas en el largo plazo”, finalzó.

Galperin fue parte del panel “Futuro: empresarios, liderazgo y contagio”, junto a Federico Braun, accionista de Banco Galicia y dueño de La Anónima y Carolina Castro, integrante del comité ejecutivo de la UIA, con la moderación de la periodista Mónica Gutiérrez.

“No se hace nada respecto a la evasión, desde siempre. Por eso las principales cadenas de supermercados del mundo pierden plata en la Argentina. Y proliferaron 15.000 supermercados orientales que no pagan impuestos y no cumplen las normas”, expresó y recordó que hace poco tiempo les robaron un camión de marcas propias y esos productos aparecieron en un “chino”. “No hay que hacer sólo voluntarismo, hay que resolver problemas profundos. No es fácil, pero hay que poner todo de uno”, explicó.

Castro, en tanto, dijo que esta revolución industrial está borrando las fronteras: “Lo que hace Marcos hoy es industria”. Habló de la falta general de los incentivos sectorial, de la falta de crédito y de que a pesar de eso hay capacidad de crecer, pero que se puede perder.

Apertura

En la apertura, Federico Procaccini, presidente del evento este año, agradeció a los empresarios por estar en Mar del Plata en “momentos de urgencia, de cambios”.

“Es triste esa situación de volver a empezar de nuevo otra vez. Somos nosotros los que tenemos que decir basta. El crecimiento es una condición necesaria para reducir la pobreza. Si creciéramos 4% durante 10 años se reduciría la pobreza a la mitad. En 20 años volveríamos a 1 dígito, pero nunca pasó crecer así por dos décadas. Ese es el desafío”, expresó.

También recordó que hace 20 años, en el Coloquio 35 de IDEA, se hablaba también de consensos. “Hay que hacerlos... ¿qué estamos esperando?”, se preguntó y habló de trabajar en cinco pilares: educación, integración social para reducir la pobreza; desarrollo económico sostenible, con cambios impositivos, laborales e impulso a las exportaciones; y calidad institucional.

“No estamos buscando una reforma impositiva hoy, no es posible, pero en el largo plazo no cuadra, no funciona. Hay que discutir cómo solucionarlo”, aseguró.

Sobre el final, Procaccini mostró un slide con una frase realizada con todos los nombres de partidos políticos: “Nos tenemos Despertar y en Unidad caminar Todos Juntos por Cambio en busca de Consenso Federal”.

Fuente: Infobae.