Macri: “Creen que ya ganaron y empezaron a perseguir periodistas antes de asumir”

En un nuevo acto por la marcha del “Sí, se puede” en todo el país, Mauricio Macri llegó a Reconquista, Santa Fe, y brindó un encendido discurso en contra del kirchnerismo. En esta ocasión, el Presidente puso el foco en la libertad de expresión y criticó con dureza la idea de una Conadep del periodismo que instaló el Frente de Todos como también el informe de la Comisión de la Memoria que preside Pérez Esquivel.

“De todas estas libertades que conseguimos, la más importante que tenemos que defender es la libertad de expresarnos libremente. Y como ya se creen, equivocadamente, que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir y esa no es la Argentina que queremos. No, no queremos más ese tipo de Argentina. Lamentablemente no cambian más, son así”, sentenció el mandatario.

En una plaza colmada, el Presidente reiteró su pedido para que la sociedad no tenga miedo y ser parte de la solución. “Estamos acá por nuestro futuro y porque nos une querer cuidar nuestra democracia, la honestidad, amar y querer vivir en libertad", enfatizó.

Macri aseguró que todo lo que se hizo durante su gobierno no fue en vano. "Nos une hacer y no destruir. Nos une nunca bajar los brazos y nos une la decisión de ser libres y que nadie venga con un dedito para decirnos cómo tenemos que pensar. Por eso más que nunca no tenemos que tener miedo. Estos valores son los que nos defienden”.

El Presidente pidió también “que nos demos el tiempo de hacer hasta lo que parece imposible, juntos”, y sostuvo que nos une “creer que se puede estar mejor” y “querer dejarles un futuro mejor a nuestros chicos”, durante esta nueva marcha del “Sí, se puede”.

En este sentido, les pidió a los manifestantes reunidos en la ciudad santafesina de Reconquista, fiscalizar la elección, “convencer a otros” y “defender lo que creemos en las redes, sin agresión, pero con convicción”.

“Que esta energía se transforme en una votación que exprese el amor que tenemos por nuestro país” y “el orgullo” de haber nacido en la Argentina, dijo Macri, y agregó que está en juego “no dar vuelta la elección, es dar vuelta la historia de este país y tengamos décadas de paz, amor y trabajo”.

Fuente: Infobae