Encuentran calcinado a un dirigente opositor de Venezuela

Autoridades policiales de Venezuela​ hallaron este jueves el cadáver parcialmente quemado de Edmundo Rada, dirigente en el municipio Sucre del estado Miranda y miembro del partido Voluntad Popular, que llevaba más de 24 horas desparecido.

Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional por voluntad Popular, confirmó la información en un contacto telefónico con el diario caraqueño El Nacional. Indicó que los restos los encontraron en la carretera Petare-Santa Lucía, a la altura de Guaicoco. Rada presentó disparos en la cabeza y estaba desaparecido desde este miércoles a las 8 de la mañana. Hasta los momentos no se conocen más detalles sobre el homicidio.

El dirigente opositor acompañó en el pasado mes de septiembre al presidente encargado Juan Guaidó durante un recorrido por Petare.

En una rueda de prensa, Guaidó acusó al "usurpador" Nicolás Maduro de asesinar al concejal y dirigente de Voluntad Popular. “Hay discursos que ningún político quiere dar, Edmundo Rada, con quien recorrí Petare muchas veces, con quien realicé huelga de hambre hace cuatro años, de una familia numerosa y amorosa de Petare, desapareció el día de ayer, no se le pudo ubicar, y hoy apareció calcinado, con dos tiros de gracia en la nuca, con una bolsa puesta en la cara para que pudiéramos reconocerla suponemos”, dijo.

Además, detalló que aunque no hay información oficial todavía sobre el asesinato, señaló que “el Concejal Edmundo Rada fue asesinado, y tiene implicaciones muy graves, por la forma en la que desapareció y cómo apareció calcinado 24 horas después, debemos decir que esto es un asesinato de la dictadura, del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política, el régimen creó cuerpos de exterminio, esto es un patrón, un móvil”.

“Hay un hecho muy claro, no solo hay un grupo de exterminio que es las FAES, ahora todo apunta a que el régimen utiliza el mismo modus operandi para justiciar dirigentes políticos”, agregó.

El líder opositor reiteró que lo único que sabe hacer la dictadura de Maduro es asesinar, “como lo hicieron con el concejal Fernando Albán, como lo hicieron con el Capitán de Fragata Acosta Arévalo. Nicolás Maduro se sienta en una silla de sangre, hoy asesinaron al concejal Edmundo Rada pero eso no se va a quedar así”.

“Pipo jamás se callaría, Petare te mataron a uno de los tuyos, esto no nos va a detener, no nos ha detenido ni la persecución, ni el exilio, si nos querían mandar un mensaje lo recibimos con dolor y con fuerza, no tenemos dudad de que el régimen hará todo para desvirtuar esto, el mensaje lo recibimos con profundo dolor, pero habrá justicia en Venezuela”, agregó Guaidó.