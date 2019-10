Gimnasia trabaja para cambiar

Gimnasia y Esgrima sabe qué errores debe corregir para cortar el mal momento. El lunes ante Santamarina intentarán volver a la senda de la victoria.

"Trabajando, metiéndole, sabiendo que no estamos en la situación que nos gustaría estar, venimos de una racha en la que no podemos conseguir un triunfo, laburando, siendo conscientes de la situación pero sabiendo que podemos salir de esto, mejorar y salir de la posición que no queremos estar", comentó Franco Lazzaroni.

El defensor "albiceleste" comentó que "después de cada partido se habla, cuando se gana, cuando se pierde, creo que siempre es bueno mirar para adentro en lo individual y en lo grupal, hacer hincapié en lo que venimos haciendo mal, tratar de corregirlos, evitar que vuelvan a pasar y reforzar lo que se está haciendo bien", explicó.

Para visitar a Santamarina, habría cambio de esquema, aunque se observará en la práctica de fútbol formal: "Con respecto al esquema es una decisión que tiene Marcelo, son esquemas que ya conocemos, que lo podemos hacer, estamos a disposición de o que pretenda el lunes, creo que hicimos buenos partidos defensivamente, en varios encuentros mantuvimos el arco en cero, y después en otros a pesar que nos marcaron fueron jugadas muy puntuales, errores no sé si individuales pero puntuales que nos cuestan caro y como equipo, como esquema lo venimos haciendo medianamente bien, y como dije antes, siempre hay cosas para mejorar, se trabaja para eso y tratar que esos errores no nos vuelvan a sorprender", subrayó Lazzaroni.

La cabeza del excentral de Ferro está en los de Tandil, "conocemos a Santamarina, tiene jugadores de mucha experiencia, Barsottini en la línea de fondo, Michel adelante, Mariano González en la zona de volante, son jugadores de experiencia, jerarquía, pero consideramos que podemos ir y plantear un buen partido".

El futbolista del "lobo" jujeño hizo hincapié en la autocrítica que realizan, "las cosas no vienen saliendo como lo deseamos, si miramos para atrás hace cuatro partidos que no convertimos, eso no significa que sea exclusividad de los delanteros, el otro día no logramos incomodar al rival, no generamos situaciones, vimos los videos las cosas que hicimos mal y tratamos de corregirlo".

Ayer el plantel realizó doble turno y hoy por la mañana ensayará otra vez en Papel NOA, allí el DT Marcelo Herrera comenzará a definir el once titular que de entrada irá con una variante, ya que Hernán Hechalar estará inactivo por un par de semanas por una lesión.