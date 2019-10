"En noviembre seguramente vamos a estar en un escenario de balotaje"

A menos de dos semanas de los comicios nacionales, ¿se mantiene la idea de que se pueden modificar los resultados de las Paso?

-La confianza fundamentalmente la da la gente, que tiene una energía y vitalidad impresionante. Vengo de un acto multitudinario en San Juan, lo íbamos a hacer en un gimnasio cerrado, pero por la gran cantidad de personas lo tuvimos que hacer al aire libre. Eso marca una voluntad de la gente que a veces supera a los dirigentes. Yo creo que lo vamos a dar vuelta porque es la respuesta que recibe el presidente Mauricio Macri en cada acto que asiste, donde todos van por su voluntad y no hay colectivos, ni punteros que los lleven. Y cuando me refiero a "darlo vuelta" significa que vamos a estar seguramente en un escenario de balotaje en noviembre con la posibilidad de ganar.

¿Por qué cree que el electorado va a cambiar de opinión?

-Es una elección totalmente distinta a las Paso. En las primarias fue una elección de candidatos, no se enfrentaron dos partidos con ideas distintas. Ese proceso le sirvió al Frente de Todos como una colectora de visiones de derecha, centro, peronismo, de izquierda y de movimientos sociales, que optaron por ese proyecto político. Ahora, el 27 de octubre se elige un nuevo Gobierno nacional y se elige representantes en el Congreso, por la tanto la gente está valorando y analizando las propuestas, algunas de ellas inquietantes y peligrosas que dicen por ahí. Esto lo estoy mirando en la clase media, en especial una iniciativa que busca generar un impuesto que se quiere fijar a los bienes personales y propiedades si Alberto Fernández es electo presidente.

Entre las propuestas que impulsan como parte de una etapa se hace referencia a un "Modelo Integral de Pymes", ¿este proyecto cómo se implementaría?

-Voy a acompañar a Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo en la presentación de la propuesta pyme que se realizará el lunes en la Unión Industrial. Algunos de los contenidos, el presidente Macri lo viene desarrollando en algunos mensajes; entre ellos la eliminación de aportes patronales de las pymes en el caso que tomen empleados, la idea de una relación laboral que no sea igual al de las grandes empresas, que no esté regida por las relaciones de Ley de Contrato de Trabajo, que las pymes tengan un sistema parecido al empleo de la construcción con libretas de fondo de desempleo. Por ejemplo, queremos que un carpintero que tenga una pequeña empresa, y tenga muchos encargos, pueda emplear a trabajadores, y que una vez finalizado la actividad, los mismos puedan salir del empleo en una relación diferente a la Ley de Contrato de Trabajo. Hay que dar condiciones para que las pymes, las empresas, los monotributistas puedan generar fuentes de trabajo.

Si bien estamos en la recta final de la campaña, ¿le hubiera gustado tener un debate con la expresidenta Cristina Kirchner?

-Me presenté en la Cámara Electoral solicitando que se formalice el debate entre los vicepresidentes, pero se rechazó la iniciativa. Me contestaron que no está contemplado en la ley, que no es obligatorio y que no hay recursos suficientes para que se pueda realizar. Ojalá haya algún medio privado que nos convoque, yo estoy dispuesto a debatir.

¿Qué país imagina si triunfa el Frente de Todos en todo el país?

-No quiero imaginar ese escenario, estoy confiado en que el presidente Macri va a seguir gobernando la Argentina. Si esto pasa va a haber un panorama más previsible, en el marco de la política internacionales, en el acuerdo con Brasil, en la actividad económica. El camino es el crecimiento y no volver al pasado.

“Un proyecto de provincia que hay que defender”

(Por Norma Barceló). Pasado el mediodía, el gobernador Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto brindaron una conferencia de prensa luego de su participación en las Jornadas “Oportunidades de inversiones turísticas”, organizada por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.

Respecto a la presencia del candidato a vicepresidente, el mandatario provincial indicó que Pichetto “se encuentra trabajando con toda la energía para que luego nos visite como vicepresidente de todos los argentinos”. También comentó que estuvieron en la Cooperativa de Tabacaleros donde compartieron la visión de las economías regionales. Ya en rueda de preguntas, Pichetto al ser consultado por su opinión en cuanto al escenario que le augura a los distritos y provincias gobernadas por Cambiemos en caso de un triunfo del Frente de Todos, apuntó que “de FernándezFernández, yo lo que hago es un análisis de la gestión del presidente Macri. Él ha sido uno de los presidentes más federales que tuvo la Argentina, y que trató a todos por igual, tanto a los gobernadores de Juntos por el Cambio como a los gobernadores del peronismo. Ha restituido fondos de coparticipación en las provincias.

Estas han mejorado sus recursos fiscales, se han hecho obras públicas sin discriminar, de manera transparente. Ese federalismo es el que quiero. Es indudable que en el Frente de Todos puede haber actitudes de discriminación, de rechazo, de indiferencia a los gobernadores, pero bueno, hay que estar atentos. Yo creo que hay que defender las autonomías de las provincias y los gobiernos provinciales que en estos tres años y medio han tenido una consolidación. El caso de Jujuy es un ejemplo muy bueno de lo que significa un Gobierno ligado al orden, al progreso, al crecimiento, a la preocupación de la producción”. “Me parece que hay un proyecto de provincia que hay que defender. Esto tiene que ver también con la elección del 27 de octubre y con el futuro de la Argentina”, enfatizó.

Luchas que hay que dar

Sobre la visita a la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy el gobernador Gerardo Morales dijo que “hablamos mucho sobre las realidades y problemáticas de norte y las luchas que tenemos que dar”. “Para nosotros es un gusto que nos acompañe hoy, un hombre del interior profundo, conocedor de las situaciones y de las producciones de las economías regionales”, aseguró. Finalmente, con la presencia de los candidatos a diputados nacionales Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura, ante una nutrida concurrencia de vecinos, militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio se realizó un acto en la Federación Gaucha de Alto Comedero donde se instó a “cuidar el camino de progreso de la provincia” desde la convicción de que “la mejor manera de hacerlo es ganando la elección del 27”.