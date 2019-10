Ofrecen regalos en redes sociales y tiendas online

Desde hace varios años atrás el incremento de las compras online está en ascenso constante. La celebración del Día de la Madre no es la excepción, desde hace varias semanas atrás las redes sociales están colmadas de promociones y descuentos en regalos.

También abundan los sorteos que aprovechan la ocasión para sumar más seguidores a las páginas de Facebook e Instagram. Ofrecen a los usuarios la posibilidad de participar de un sorteo por un regalo para el Día de la Madre a cambio de compartir la publicación, poner "me gusta" o seguir la cuenta y además etiquetar a dos o más amigos y cualquier otro tipo de requerimiento que tenga la posibilidad de viralizar la publicación.

También se observa que pequeñas tiendas online ofrecen productos realizados de forma artesanal como pinturas, adornos, accesorios, productos de cartillas y joyas de plata.

En cuanto a la forma de pago, a diferencia de lo que ocurre con las ventas en tiendas online, en las redes sociales en nuestra provincia predominan los acuerdos. Es decir un usuario encarga un producto y se fija un punto de encuentro donde el pago es de contado al momento de la entrega del producto. El otro costado de este sistema suelen ser por estas fechas las denuncias o escraches tanto de compradores hacia sus vendedores por un producto diferente al publicado y de parte de los vendedores a los compradores por no retirar el producto o por deudas sin cancelar.

Las ofertas de comida para las celebraciones tanto postres como empanadas, patas flambeadas y otros están presentes en los muros de casi todos los usuarios.

Ofertas de servicios

Un rubro que tiene mucha presencia en las redes sociales son los servicios. Cada vez hay más demanda de regalos que signifiquen una experiencia placentera para la homenajeada. "Menos licuadoras y más spa" es un eslogan de una página que invita a los usuarios a regalar un voucher de masajes a las madres.

También existen ofertas de "jornada de belleza" que incluye limpieza de cutis, uñas esculpidas y peinado, otra opción de "alisado permanente, corte de pelo, pedicura y manicura".

Regalo a elección

Otra tendencia es regalar una "gift card" que es un voucher para una tienda específica para así evitar la compra de un regalo que no sea del agrado de la homenajeada. Las "gift card" se pueden adquirir con tarjeta de crédito y enviar por correo electrónico o WhatsApp. No requieren de una entrega física por lo que son ideales para aquellos hijos que están lejos de sus madres y no quieren dejar de enviar su regalo.

Planes y descuentos para incentivar el consumo

Para esta fecha están disponibles los planes “Ahora” en 3 y 6 cuotas para adquirir productos de indumentaria, calzado y marroquinería, bicicletas, libros, artículos de librería, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tabletas e instrumentos musicales y algunos casos hasta 18 cuotas sin interés.

Por otro lado, Afip lanzó el programa Suma, se trata de una prueba piloto para las compras del Día de la Madre (florerías, indumentaria y zapatos, perfumerías, joyerías, entre otros) por la que los contribuyentes podrán “recuperar” el IVA que abonaron en la compra. El plan tiene límites, la Afip sólo reintegrará hasta $ 200 por ticket de compra con un tope de $ 1.000 en el mes. El contribuyente carga los datos de los comprobantes de compras en determinados comercios y suma puntos que podrá canjear por saldo en la tarjeta Sube, transferir a su cuenta bancaria o donar a una ong.

Tres datos del consumo

La proyección de gasto promedio a nivel nacional por producto para el Día de la Madre 2019 es de $ 1.100. El Día de la Madre tiene impacto en el área de servicios gastronómicos. El 53% de la madres planifica comer en casa, 14% salir a un restaurante, 11% en la casa de sus hijos, 8% hacer un día de campo, 2% ir a desayunar, entre otros. Frente al crecimiento del comercio electrónico sobre la proyección de ventas minoristas se relevaron productos y precios para el Día de la Madre con cupones digitales con descuentos, entre otras alternativas de ahorro.

La Regalería de Appace

La Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (Appace) realizará una nueva expo feria, especialmente por el Día de la Madre, en la que se comercializarán los productos realizados por jóvenes y adultos que asisten a los diferentes talleres que propone el Centro de Capacitación Laboral. La misma se concretará hoy de 10 a 18 en avenida Santibáñez 1230, entre Ramírez de Velazco y Patricias Argentinas.

Los productos disponibles para la venta son el resultado de los talleres de cerámica, agronomía, confección de prendas, artesanías en tela y lana, impresión digital y serigrafía. El dinero recaudado será destinado a la compra de nuevos materiales de trabajo para cada uno de los talleres del Centro de Capacitación Laboral para que quienes asisten a la institución puedan continuar con su proceso de capacitación y rehabilitación. La feria denominada “La Regalería de Appace” es una práctica laboral para los jóvenes, por lo que invitaron a la comunidad a visitar la exposición de creaciones.

Paseo de las Plantas

La Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (Appojuy) con motivo de celebrar el Día de la Madre invitó a toda la comunidad a participar de una jornada particular en el Paseo de las Plantas. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el titular de la Appojuy Eduardo Goyechea, indicó que para la celebración del Día de la Madre habrá sorteos y música en vivo. La cita es para mañana en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre Otero y Sarmiento.

Payamigos

El grupo de voluntarios Payamigos invita a festejar mañana el Día de la Madre. El festejo será para alrededor de 150 madres que se encuentran en seis residencias de adultos mayores. Solicitan la colaboración de los jujeños para poder llevar a cabo este evento. Los interesados pueden donar tarjetas, golosinas, postres, prendas de mujer, adornos, flores, etc. A través del facebook Payamigos Grupo de Voluntarios.