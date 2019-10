Desde el espacio fotografiaron al Hornocal y la imagen es impresionante y hermosa 

Jujuy no deja de sorprender por las bellezas naturales que ofrece para los turistas y para los jujeños, por eso cada imagen o lugar que se muestran de la provincia enamoran a todos. Ahora, encantó a todos desde el cielo.

El sitio web de Copernico, el programa de la Unión Europea para la observación de la tierra, sobrevoló la provincia y fotografió las serranías del Hornocal, unas de las bellezas jujeñas que enamora a todo el país, por lo que causó cientos de reacciones y comentarios.

Este satelite recorre todo el mundo fotografiando distintos puntos, siendo ahora el turno de Jujuy y el popular Hornocal.

Vea esta impresionante foto de #Sentinel2 🛰️🇪🇺de la Serranía de Hornocal, en la provincia de Jujuy, #Argentina 🇦🇷procesada por @i_ameztoy!



