En Argentina cada vez más madres crían solas a sus hijos

Según un estudio del (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) en los últimos 30 años hubo un cambio en la estructura de los hogares argentinos y cada vez son más las madres que crían solas a sus hijos.

El informe señala que "en 1986, casi una de cada dos familias estaba conformada por madre, padre e hijos/as; en 2018, la proporción de estas “familias nucleares” cayó a menos del 35% del total" y agrega: "Esta realidad encuentra su correlato en el avance de la transición demográfica en la Argentina: en la década de 1980, siete de cada diez de familias tenían hijos; hoy, esa proporción decreció a seis de cada diez".

Al respecto, Florencia Caro Sachetti, coordinadora de Protección Social de CIPPEC, señaló que "en los últimos 30 años hubo un gran cambio en la composición de la familia". "La familia compuesta por mamá, papá e hijos, es menos representativa y crecen las monoparentales que tienen un adulto a cargo y generalmente es una mujer", precisó.

No obstante y pese a ese escenario actual, Sachetti indicó a Cadena 3 que "las políticas públicas de cuidado" no están adaptadas a estas transformaciones y todavía "reflejan la familia tradicional -el varón como proveedor del hogar y la mujer que se queda cuidando- y no contemplan esto de las monoparentales o donde los dos trabajan y ninguno se queda a cargo".

"Hoy las mujeres participan del mercado de trabajo en un 60% y los varones un 80% y se estancó un poco esta tendencia de mujeres de participar en el mercado y con políticas públicas adecuadas esta brecha podría achicarse y las mujeres tendrían una inclusión mejor", advirtió.

Además indicó que "las mujeres cuando deciden buscar un trabajo tienen más dificultades para encontrarlo y más posibilidades de conseguir un trabajo informal que no les da acceso a protección social o de volver a la inactividad y dejar de trabajar por hijos o cualquier otro factor".

Finalmente señaló que en la mayoría de las familias monoparentales las mujeres son quienes están a cargo y hay muchísima diferencia de acuerdo a los sectores socioeconómicos.

"En los sectores de menores ingresos la cantidad de hogares monoparentales se duplicó y pasó del 15% al 30% en desde 1986", remarcó.