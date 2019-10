Macabro hallazgo de un cadáver en un terreno baldío en Tilcara

Un cuerpo sin vida, de una edad aproximada de entre 20 y 30 años, fue hallado en terrenos baldíos tras el mercado de Tilcara el día jueves. El cadáver estaba echado en posición invertida en un predio que media entre el Mercado Municipal y un local que da hacia la calle Rivadavia. Se hallaba ya en estado de descomposición, por lo que se calcula que habría estado allí desde hace una semana.

Según fuentes que hemos podido consultar, se presume que se trata de una persona indigente, que no manifestó signos de haber sufrido violencia al habérsele realizado el examen cadavérico, y se sospecha que el accidente se habría producido por una caída, ya que estaba con la cabeza hacia abajo con lesiones en el rostro en el lado derecho.

El cuerpo aún no ha sido identificado. Tras realizarse las pericias de rigor, se han requisado las prendas de vestir verificándose que carecía de documentación. Según hemos podido confirmar, no hay ninguna denuncia por desaparición de personas que corresponda con las fechas probables del deceso, y se ha verificado que no corresponde con otros casos denunciados en la provincia. La sección de Criminalística no pudo realizar el levantamiento de huellas dactilares dada la descomposición del cuerpo. Según testigos presenciales del momento del hallazgo, al moverlo ya se lo notó agusanado.

En días previos, algunos feriantes notaron olores nauseabundos en horas de la mañana, que en un comienzo adjudicaron al probable cuerpo sin vida de algún animal en las cercanías. Pasados los días, el olor era más fuerte, por lo que fueron a buscar dándose con el cadáver.

El día viernes el cuerpo ha sido remitido a la morgue judicial para la autopsia, que se habría realizado esa misma mañana. La zona del hallazgo verificaba escombros y tuscas que se ponen para seguridad en las medianeras de adobe, por lo que parece haber quedado trabado. Según información que hemos recibido, el acta de defunción habla de un paro respiratorio no traumático.