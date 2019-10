El “lobo” cambiará el esquema para el lunes

El delantero vive del gol, por eso el mal momento que atraviesa Gimnasia y Esgrima preocupa a Matías Córdoba. El atacante no logra marcar desde la tercera fecha, fue 1 a 0 ante Brown de Adrogué.

“La verdad que no estamos sacando buenos resultados, eso nos tiene un poco mal a todos”, reconoció el atacante “albiceleste”.

Así, la situación comienza a generar presión, ansiedad, ya que “obviamente uno como delantero siempre quiere convertir, el partido pasado no generamos chances, sí las tuvimos contra All Boys, pero estamos mentalizados en Santamarina, el lunes tenemos que cortar la sequía y comenzar a sumar que es lo que todos queremos, el grupo se lo merece, ninguno le mezquina al trabajo, todos ponen”, manifestó después de la práctica en Papel NOA.

Consultado si es psicológico o futbolístico la racha negativa que está atravesando el equipo, opinó: “Un poco de todo, vamos a tratar de revertir esto, pensar en el lunes, quedarnos con lo que nos pasó no nos hará bien”.

Atendiendo a las estadísticas, el “lobo” jujeño arrastra seis fechas sin conocer la victoria y hace cuatro que no marca goles, “es bastante, no era lo que teníamos planeado, pensábamos estar peleando arriba y hoy dependemos de ganar sí o sí sino se nos complica, pero tenemos que tomarlo con calma”, sostuvo Córdoba.

El delantero nacido en San Pedro de Jujuy remarcó que más allá del mal momento, el ambiente dentro del plantel es positivo, “es lo bueno que tiene el grupo, sabemos manejar eso, vamos a salir adelante, hablamos mucho esta semana para sacar buenos resultados y jugar bien porque el último partido no tuvimos nuestro mejor rendimiento”.

Para el lunes en Tandil habrá variante de esquema, algo que a Matías Córdoba le sienta bien, ya que “coincido plenamente con el técnico, el equipo que está formando, me tira ahora por afuera que es mi fuerte, siempre jugué por ahí, me siento cómodo con el trabajo del entrenador y trato de aportar lo mejor para el equipo”, puntualizó.

El punta de Gimnasia y Esgrima reconoció que sorprendió cómo entró en una nebulosa el equipo, “de local veníamos siendo fuertes, sacando resultados”, destacó, sin embargo, sabe que las cosas afuera de casa no están saliendo como quieren, “de visitante no sacamos muchos puntos, pero creo que por la situación, tenemos que sumar ya sea de local o visitante, nosotros no hicimos buen partido y no tenemos otra que revertir”. Sucede que el equipo de Marcelo Herrera perdió en los últimos tres encuentros de visitante. Por último, el sampedreño declaró: “Uno está con bronca porque no puede convertir hace varias fechas, pero debemos seguir trabajando”, finalizó Matías Córdoba.

El jugador del “lobo” lleva marcado dos goles en esta temporada, uno menos que Gonzalo Castillejos, el goleador del equipo que hasta aquí anotó tres veces. Muy pocos gritos teniendo en cuenta que se jugaron nueve fechas del torneo de la Primera Nacional.