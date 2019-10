Adrián Carrazana ofrece su espectáculo musical

Esta noche el músico jujeño Adrián Carrazana presentará su espectáculo titulado "Canciones con perspectivas" en nuestra ciudad. La cita es para las 22 en la Casa "Macedonio Graz" de calle Lamadrid esquina Güemes. El artista en diálogo con El Tribuno de Jujuy brindó detalles de su show que contará con la participación de invitados especiales.

Así el músico se refirió a su propuesta para esta noche, "mi estilo es el folclore estilizado, voy a compartir temas de mi creación, cantados y de carácter instrumental, serán ritmos jujeños (huainos, bailecitos y cuecas) y con un formato unipersonal, solo yo con la guitarra y con dispositivos electrónicos que recrean grabaciones con las que voy armando orquestaciones, así puedo jugar con instrumentos de viento, con instrumentos autóctonos", detalló. Y agregó: "Además, dentro de mi repertorio hay musicalizaciones que he trabajado de autores jujeños como Ricardo Vilca, Domingo Zerpa, Marcelo "Pichón" Córdoba y Raúl Galán, entre otros", destacó. Asimismo, contó que serán parte de la velada convocados especialmente, "el poeta Facundo Arroyo, que viene trabajando muy bien componiendo en nuestro medio y Alejandro Aparicio, integrante de Jasy Memby", dijo.

Adrián Carrazana habitualmente se presenta en espacios turísticos de Tilcara y Purmamarca y regresa a nuestra ciudad tras meses de ausencia y sobre sus planes futuros contó: "Soy un artista que se autogestiona , tengo planes siempre y muchos proyectos. Ahora estoy trabajando con un nuevo material, con canciones nuevas y que será muy personal. He tomado la decisión de hacer la música que a mí me gusta escuchar, con la que me siento cómodo y estoy tratando de darle mi huella personal al disco", expresó.

Finalmente, invitó a todos a ser parte del recital de esta noche y también a apreciar sus trabajos en su canal de YouTube. El precio del derecho de espectáculo para el recital de hoy fue fijado en $ 100.

Sobre el artista

Adrián Carrazana es músico, cantautor y docente. Ha editado en 2013 "Cuestiones Provincianas" su primer trabajo discográfico que cuenta en su totalidad con canciones de su autoría. Por otra parte, compuso música para teatro y discografía infantil, trabajando en este rubro como productor de los discos "Vientito Norte", "Purmamarca Unaymanta", entre otros. Su última producción literaria "Ollita de barro. Leyendas y misterios de Jujuy", becada por el Fondo Nacional de las Artes, es el resultado del fuerte arraigo con su tierra jujeña.