Un hombre de 36 años que está prófugo de la Justicia desde el mes de junio, volvió a amenazar con asesinar a su expareja."Ya me burlé de la Justicia, no tengo problema en cometer una falta y hasta que me atrapen voy a disfrutar".

Grave amenaza: "No me quiero mandar un moco irremediable"

MENSAJE DE WHATSAPP / PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL FISCAL ALEJANDRO BOSSATTI.

"Empezá a llevar más seguido a mi hija a casa de mis viejos, lo que te haya dicho la Justicia me vale v..., no me quiero mandar un moco irremediable", dice entre amenazas una serie de mensajes de WhatsApp que en los últimos días recibió Soledad Tárraga por parte de su expareja.

La mujer de 27 años denunció en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Jorge Barrios (36) quien se encuentra prófugo de la Justicia desde el mes de junio, luego de haberla amenazado de muerte y tras violar una restricción perimetral.

Tárraga dialogó con nuestro diario y dijo que los hechos de violencia de género que padece empezaron cuando la pareja decidió poner fin a la relación en 2017.

"No soportó la separación y se metía por la fuerza a mi departamento que alquilaba a cualquier hora y me golpeó en reiteradas oportunidades, ante mi negativa de volver a tomar la relación", dijo.

Las denuncias fueron realizadas en la seccional 32º del barrio Malvinas y luego de varios años de calvario, hace 4 meses la Fiscalía especializada en Violencia de Género solicitó que se arbitren los medios necesarios para la inmediata detención de Barrios, que no se pudo concretar porque aparentemente huyó de la provincia.

"Estos meses dejó de molestarme, pero la semana pasada volvió a conseguir mi número de teléfono y comenzó otra vez a amenazarme de muerte", dijo Tárraga.

"Vivo con mucho miedo, no quiero salir de mi casa, temo por la vida de mi hija y de la de mis padres que también fueron amenazados de muerte, me dijo que volvería solo para matarme", dijo la mujer.

En otro tramo de los mensajes que recibió, de un número con código de área del sur del país, Barrios escribió: "No quiero ir a mandarme algo que ya no tenga retorno, ya me burlé varias veces de la Justicia y lo seguiré haciendo, la Justicia y los policías me tienen sin cuidado", escribió desafiando a los funcionarios de la Justicia y a los mismos policías.

"Con esto irás a la policía, me harás otra denuncia, otro escrache por Facebook y así seguirás avivando mi bronca y llegaré a hacer lo que no se debe (...) te hacés la mala porque estás custodiada por la Justicia, ya sabés como termina el cuento, de vos depende. Yo ya no tengo problema en cometer una falta grande, total hasta que me atrapen voy a disfrutar de lo que haga", escribió.

Nuestro diario dialogó con el fiscal Alejandro Bossatti, quien está a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual y dijo que tomó conocimiento de las nuevas amenazas de Barrios en contra de Tárraga y como primera medida se volvió a solicitar el pedido de detención a nivel nacional e internacional de Barrios entre otras medidas judiciales para dar con el hombre denunciado por violencia de género. Tárraga además hizo pública las amenazas que recibió en su cuenta de Facebook, pero dejó en claro que el fiscal tiene audios en donde la amenaza con asesinarla.

Su detención es cuestión de tiempo

El fiscal Alejandro Bossatti quien está a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual le dijo a nuestro diario que tomó conocimiento de las nuevas amenazas del prófugo y solicitó a los efectivos policiales custodiar a la víctima de violencia de género, además solicitó a las compañías de telefonía móvil la activación de celdas y de antenas, para determinar de qué lugar específicamente amenaza con matar a su exmujer.

Por otra parte, nuestro diario supo que los efectivos de la División de Telemática de la Brigada de Investigaciones ya obtuvieron el IMEI del dispositivo que usa Barrios y solo es cuestión de tiempo que sea aprehendido y comparezca ante la Justicia.

Al cierre de esta edición, la víctima había puesto en conocimiento a los efectivos otra amenaza por parte de Barrios, esta vez desde una cuenta de Facebook recientemente creada, donde decía: “Asesino es aquel que ha matado, yo no maté a nadie aún ja ja”, decía entre otras cosas el escrito.