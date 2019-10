AUDIO. Escandalo: intendente de Uruguay pidió sexo a cambio de una pasantía

El intendente de localidad uruguaya de Colonia, el nacionalista Carlos Moreira, le ofreció a una mujer renovar una pasantía a cambio de favores sexuales, según se desprende de audios que se viralizaron en las últimas horas en las redes sociales.

Los hechos tomaron estado público este viernes cuando aparecieron en las redes sociales dos audios donde el intendente, el nacionalista Carlos Moreira, le sugiere a la mujer que, a cambio de renovar una pasantía en la intendencia de dicho departamento, se acostase con él.

En uno de los audios la mujer solicita a Moreira que se renueve una pasantía y si bien en un principio Moreira se niega a hacerlo termina afirmando: "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente". Posteriormente acuerdan que se verán en la noche, mientras que en un segundo audio el intendente de Colonia explicita su intención de tener relaciones sexuales.

"Yo lo que quiero es hacerte el amor", le dice el jefe comunal de la tradicional ciudad de Colonia, uno de los puntos turísticos más elegido por los argentinos.

"Me querés coger ahora... Se me para la p...Te chupo todo", se escucha claramente cuando le dice Moreira a una chica que le pide una pasantía.

"No puedo firmar más renovaciones, me van a prender fuego, es un relajo. No podemos más, salvo que me vengas a mí a convencerme personalmente", le dice en otro corte de audio el intendente a la mujer que le pide, nuevamente, renovar la pasantía.

El intendente brindó una conferencia de prensa en la cual se defendió diciendo que ignora "cuándo se grabó. Seguramente data de meses atrás. Viene a aparecer una semana antes de las elecciones", señaló en principio.

Y luego, aclaró que "es una persona con la cual mantuve una relación sentimental hace bastante tiempo atrás". Además, agregó: "He identificado perfectamente a quién pertenecía la voz femenina.