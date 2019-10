Rafa Nadal dio el "sí quiero" en un paisaje de cine

El tenista español Rafael Nadal contrajo hoy matrimonio con su flamante esposa Mery Perelló en una boda que tuvo lugar en el castillo Sa Fortalesa, al norte de la ciudad de Mallorca, con la presencia del rey Juan Carlos y la reina Sofía.

Los novios ordenaron que el desarrollo de la fiesta transcurriera con la mayor discreción, por lo que los invitados sólo pudieron acceder al lugar con un permiso especial y luego de desprenderse de su teléfono móvil para evitar la viralización de imágenes.

Las personas participadas del festejo, cuyo número exacto no trascendió, llegaron al castillo en coches y minibuses, de manera que sólo fueron visibles a través de las ventanillas, señala la agencia española EFE.

Parte de los familiares y amigos de la pareja se congregaron antes en la Academia de Nadal en Manacor, desde donde salieron en autobuses hacia el pueblo costero de Puerto de Pollensa, donde se sitúa la finca de la celebración.

Sa Fortalesa es un castillo que comenzó a construirse en los primeros años del siglo XVII para defender a la isla de los ataques por mar. En 1919, la propiedad fue adquirida por el pintor argentino Roberto Ramaugé y en 1936, con el estallido de la Guerra Civil, fue ocupada por militares franquistas.

Recién en 1984 los herederos de Ramaugé pudieron recuperar la propiedad y la vendieron al inglés John Ogden, que volvió comercializarla en 2008.

Entre los invitados se destacó la presencia del ex tenista argentino Juan Mónaco, acompañado de su novia Diana Arnopoulos. También pudo apreciarse la presencia de Toni Nadal (su exentrenador), Miquel Ángel Nadal (ex futbolista del Barcelona y el seleccionado español), los ex tenistas Carlos Moyá y David Ferrer; Marc López, Feliciano López, el entrenador Francis Roig, el médico Ángel Ruiz-Cotorro y los empresarios Manuel Piñera y Richard Mille.

La diseñadora Rosa Clará confirmó en redes sociales que el vestido de novia es de su autoría: "Nos sentimos enormemente orgullosos por haber formado parte en un día tan especial, la boda de Mery Perelló y Rafa Nadal. Nos encantaría felicitar a la pareja por su matrimonio, ¡los mejores deseos!", posteó.

La diseñadora describió a la prenda como "un elegante y sofisticado diseño de alta costura, de líneas puras y delicadas", con escote caja y manga larga, realizado en encaje francés, inspirado en el movimiento artístico Art Déco, compuesto por motivos gráficos y florales.

Nadal, de 33 años, y Perelló, de 31, se conocieron en 2005 presentados por Maribel Nadal, hermana del tenista y amiga de la infancia de Mery, con la que cursó en el colegio La Pureza de María de Manacor.

Perelló estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de las Islas Baleares y luego se trasladó a Londres para trabajar en la empresa IMG, la mayor multinacional de marketing deportivo.

En 2011, fue contratada por Mapfre, una de las firmas que patrocina a su pareja, y actualmente es directora de estrategia y relaciones institucionales de la Fundación Rafa Nadal.