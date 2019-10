Excelente convocatoria en el Challenger 2019

En instalaciones del estadio Federación se cumplió con una nueva edición del Challenger de Jujuy de tenis de mesa organizado por la Asociación Jujeña de la especialidad y fiscalizado por la Federación Argentina. El chaqueño Edgardo De León de Chaco y la jujeña Daniela Zapatero Heit, los mejores.

La convocatoria fue la esperada, ya que se superó las expectativas de Moisés Gallo, anfitrión del torneo en la capital de nuestra provincia, porque estuvieron compitiendo más de 200 paletas. Las amplias y renovadas instalaciones del estadio Federación de Básquet fueron un marco acorde a la importancia del torneo.

El Challenger contó con la presencia de competidores procedentes de Río Negro, Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, y también de Chile y Bolivia.

Para los jujeños, el torneo fue muy bueno, ya que se adjudicó seis títulos entre las diferentes categorías.

Malena Giménez en damas sub 9, Daniela Zapatero Heit en damas mayores, Maciel Farfán en caballeros sub 18, Lautaro Aguaysol en caballeros sub 23, Javier Aguaysol en caballeros maxi 35 y Nelson Cancino en caballeros maxi 55.

Pero, además, hubo muchos otros jujeños que ocuparon lugares en el podio en casi todas las categorías que se jugaron: Julieta Peralta, Lucila Álamo, Jazmín Tejerina, Milagros Cardozo, Oriana Maldonado, Lola Brito, Priscila Romero, Jaquelina Quispe, Carina Zapatero, Sofía Rocha, Melisa Sánchez, Natalia Soto, Yolanda Ochoa, Estela Zapatero, Teresa Montemayor, Salvador Gámez, Lautaro Carrizo, Miguel Salazar, Rafael Montaño, Facundo Reynaga, Martín Zapatero Heit, Martín López Rivero, Miguel Barja, Mario Juárez, Tiber Maso, Julio Navarro y Juan Vasquez.

Daniel Zapatero

Después del Challenger, Daniel Zapatero, presidente de la Asociación Jujeña de Tenis de Mesa, destacó que "más allá de los buenos resultados, para muchos de nuestros jugadores fue la primera oportunidad de intervenir en un evento de estas características y enfrentarse a muchos de los mejores exponentes de nuestro país y países limítrofes".

El directivo sostuvo: "Hubo un importante trabajo de toda la comisión de la Asociación de Tenis de Mesa", y agradeció a "los interventores de la Federación, Secretaría de Deportes, Dirección de Deportes, Ejército Argentino, y a la gente que generosamente hizo un aporte económico para poder cubrir los gastos de este evento".