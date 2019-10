La clásica “Oreja" Mealla" se corre el domingo

Si bien ya no está en esta vida terrenal, en cada carrera de bicicleta Sergio Mealla, o el querido “Oreja” como lo llamaban los amigos, lo tienen presente.

Por eso el próximo domingo desde las 14 en avenida Silvina Bullrrich y José Hernández de Perico, se realizará una nueva edición de la clásica de ciclismo “Sergio Mealla”.

La organización estará a cargo de Club Amigos del Deporte y contará con la fiscalización de la Asociación Jujeña de la especialidad.

De la prueba podrán correr las categorías elite, master B, C, D, E, infantiles, debutantes.

La concentración será a la altura del CIC Nº1 y se espera contar con pedalistas de diferentes puntos de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, que anunciaron su presencia.

Sucede que a Sergio Mealla muchos ciclistas lo conocieron, por su persona de bien, tienen muy buenos recuerdos y por ende no quieren perderse el homenaje.

Amén de que habrá importantes premios en efectivo para las principales categorías, la presencia de los competidores será una forma de seguir teniendo presente al fallecido pedalista de Perico.

Dependiendo la categoría, se dará a conocer la cantidad de vueltas o el tiempo de competencia que van a tener.

Se espera contar con la presencia de los familiares de Sergio Mealla que como cada edición acompañan la clásica ciclística, porque siempre valoraron su pasión por el deporte de la bicicleta.

Con su característica sonrisa, enorme, el respetuoso saludo al resto de los pedalistas y toda persona que decía presente en cada carrera, fue un caballero dentro y fuera de la pista, muy querido por quienes lograron compartir una carrera, y con los mejores recuerdos.

El domingo no es una “clásica” más, porque sin dudas que Sergio estará dando vueltas por el circuito acompañando a cada uno de los presentes y disfrutando de su homenaje, la mejor manera de tenerlo aún presente, arriba de la bicicleta corriendo una prueba.

Desde la organización explicaron que los competidores deberán tener la licencia de afiliado a la Facpyr del corriente año y la bicicleta en óptimas condiciones para poder ser de la partida.