"Renegociar la deuda no solamente es necesario, sino que además es clave"

Uno de los temas que más preocupa a todos es la inflación. ¿Usted cree que encontró su techo?

Si bien la inflación venía desacelerándose en el mes de junio y en agosto estuvo fuertemente contenida con la medida de quita de IVA, la situación se disparó después de las Paso. La inflación de agosto fue de 4% y llegaría al 6% en septiembre, incluso el mes pasado hubo un factor muy importante, como es el aumento del 4% en los combustibles que terminó impactando en los precios.

Respecto al nivel de actividad, estamos viendo que el poder adquisitivo está generando dos situaciones. Por un lado, hay una pérdida de poder adquisitivo del trabajador entre el 12% y 13% de acuerdo al sector que se mida, y en cuanto a la actividad real del sector empresario y pymes, de acuerdo a la Came, las ventas minoristas caen 12% en el acumulado del año.

Ayer la Afip informó la recaudación de septiembre, que creció un 42,7%, eso implica que el nivel de actividad está muy a la baja porque está creciendo en términos nominales muy por debajo de la inflación interanual que es del 55%.

¿En cuánto tiempo se puede bajar o estabilizar la inflación?

En principio, sin programa económico no se va a bajar la inflación. Creo que es importante ver cuáles son las medidas que tome el próximo Gobierno. En este contexto de crisis, es clave lograr un superávit fiscal, porque si no lo lográs hoy, Argentina no puede acceder a los mercados de deuda voluntaria, no puede generar mayor emisión monetaria porque eso generaría mayor inflación y tampoco tiene mucho margen para subir impuestos, con lo cual lograr el superávit fiscal es fundamental. Hay que ver si Macri o Fernández están dispuestos a eso, básicamente porque Macri informó que el ajuste terminó y Alberto estaría en el mismo camino. Las restricciones de la macroeconomía argentina son muy delicadas. Argentina tiene que afrontar una deuda muy grande y para ello, lograr el superávit fiscal es fundamental.

Es preocupante el nivel de endeudamiento que tiene el país hoy. ¿Se puede renegociar? ¿Es necesario?

No solamente es necesario, sino que además es clave, porque Argentina no puede asumir las obligaciones de deuda que tiene para el año que viene, que asciende aproximadamente a 44 mil millones de dólares.

Entonces, tanto el año que viene como el 2021 y 2022, los intereses de deuda con el Fondo Monetario Internacional son muy elevados como para que Argentina pueda asumir esa obligación sin tener un refinanciamiento de la misma.

¿Cuál sería la clave para renegociar la deuda?

No me parece que una renegociación de deuda sea tan sencilla. Básicamente porque si Alberto Fernández va por un plan de facilidades a diez años, el FMI le va a decir: "Bueno quédese tranquilo, que le voy a extender el plazo", pero la realidad es que se necesitan reformas estructurales en la economía como una reforma laboral, una reforma tributaria y una reforma previsional.

Si la idea de Alberto Fernández es negociar una deuda de 2 a 5 años, mostrará los motivos de necesidad de crecimiento argentino para poder renegociar la deuda. Ahora, refinanciamientos gratis no hay, ni en un país ni en tu casa, si vos vas y le decís a la tarjeta de crédito quiero refinanciar mi deuda, seguramente te va a pedir un activo a cambio, tanto tu sueldo, tu casa o tu auto, esto es lo mismo.

¿Qué impacto tiene el pago de intereses de deuda en el bolsillo de la gente?

Tener una deuda importante lo que hace es generar una restricción de las inversiones de infraestructura que necesita nuestro país desde el punto de vista del sector público. En el país, tenemos un déficit fiscal, o sea gastamos más de lo que nos ingresa por parte del Estado y tenemos un déficit financiero, que es el secundario, justamente la deuda, esto significa que vivimos de prestado, que no tenemos los recursos suficientes para poder afrontar la necesidad de infraestructura, transporte, rutas, viviendas y puertos. Las necesidades de estructuras básicas para poder mejorar la competitividad de nuestro país, tanto a nivel de producción como para crear prestaciones básicas como educación y salud.

Si vos tenés que pagar intereses estás resignando parte de tu presupuesto, lo estás derivando al pago de la deuda interna y externa, porque Argentina tiene ambas. Hoy esa deuda oscila casi el 85% del PBI, nuestro PBI es de 400 mil millones de dólares y actualmente casi debemos un PBI entre las dos deudas.

Respecto al precio del dólar, ¿es posible que se mantenga estable entre 58 y 60 pesos?

Argentina tienen una escasez de dólares para que se lo lleven tanto el minorista como los empresarios, por lo cual de alguna manera se estableció un control de cambio. Con esta medida, lo que pueda llegar a pasar es que sigan saliendo dólares del sistema, después de las elecciones habrá que hacer un nuevo torniquete.

¿Esta medida es efectiva?

No, me parece que es una medida que era la única que podía tomarse en el contexto de salidas de dólares que hubo del sistema. El Bcra en agosto perdió 6 mil millones de dólares, las reservas pre Paso estaban en 67 millones de dólares y hoy están en 48 mil.

Para el próximo presidente, la realidad es que la situación es complicada porque este tipo de cambio se puede sostener durante el tiempo pero llega un momento donde el dólar va a tener que encontrar su nuevo nivel a los efectos de que el Banco Central no pierda más dólares de los que necesita porque tiene obligaciones de deuda el año que viene y no tiene financiamiento externo, con lo cual tampoco hay mucha posibilidad de no dejar que el dólar no encuentre su nuevo nivel.

¿Cuál debería ser el precio actual del dólar?

Acá el dólar está tan demandado y al no tener oferta, el dólar siempre va a encontrar un nivel de incertidumbre. Hoy cae la demanda del peso y al caer se traduce en inflación. Evidentemente hoy no hay un valor de tipo de cambio que se pueda llegar a prefijar, el dólar en Argentina es competitivo, no significa que en relación a la demanda que estamos teniendo los argentinos de esta moneda, el dólar en 60 pesos sea el dólar definitivo en el mercado cambiario.

¿Qué opinión tiene respecto a las medidas económicas de Mauricio Macri y Alberto Fernández?

La realidad es que ninguno presentó un programa económico, así que no te podría decir si va a ser distinta o similar, no está claro qué es lo que van a hacer. Hasta ahora, parece que las promesas les van ganando a las necesidades. Macri dice que se acabó el ajuste, pero la realidad es que Argentina necesita el superávit fiscal. Alberto dice que va a expandir el consumo, pero la realidad es que no hay posibilidades de consumo en un proceso donde vos tenés una caída fuerte de la economía, unas tasas del 80%, entonces no está claro el panorama, son solo promesas.

¿Las tasas al 80% qué impacto tienen en la economía?

Para la gente, cuando tiene que financiar el resumen de la tarjeta de crédito, termina pagando el 180% o 200% más de costo financiero total. Para un empresario, es una tasa inaccesible, porque no podés financiar tu capital de trabajo con, quizá un margen de ganancia de 50%, y una tasa del 80% es imposible, tanto para la producción como para el consumo.

En medio de la crisis, ¿la peor parte, además de la pobreza, se la llevan las pymes?

Sí, porque es el eslabón más débil de la cadena. Las micro y las pequeñas empresas son las más perjudicadas porque son las que tienen menos estructura económica financiera para sostenerse ante la caída de la economía.