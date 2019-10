Marcos Peña: "El día después de la elección se verá una mejora económica"

Pese a las críticas que recibió tras la derrota de Mauricio Macri en las Paso, Marcos Peña sigue siendo el jefe de campaña del Presidente y su hombre de mayor confianza dentro del Gobierno. Optimista por naturaleza, el jefe de Gabinete aseguró que está “convencido de que la elección de octubre será muy distinta a las Paso” y no descartó una reunión de Macri y Alberto Fernández “en la campaña”. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy durante su visita a la provincia, el funcionario sostuvo ayer que hay que ser “muy prudentes con los pronósticos” electorales ya que “en 2015 la mayoría ya creía que estaba definida la elección después de las Paso y que Scioli iba a ganar”. “Hoy vemos en la plataforma de la oposición la necesidad de valorizar el equilibrio fiscal: eso es algo nuevo que nos permite decir que desde estos lugares estamos proponiendo cosas parecidas”, concluyó.

¿Realmente cree que la elección de octubre se puede dar vuelta a favor de ustedes o es sólo un eslogan?

No, no, nosotros tenemos mucha convicción: estamos convencidos de que la elección de octubre va a ser muy distinta a las Paso. Estamos viendo que en todo el país el clima que hay es muy distinto al que había en agosto. Estamos metiéndole con todo con la marcha “Sí se puede”, con una propuesta por día y con mucha buena energía. Lo vi en Tucumán, hoy (por ayer) estuvo en Córdoba; estamos viendo en todos los lugares del país la convicción de muchos argentinos en dar la pelea. Estamos convencidos de que podemos darlo vuelta.

¿Qué cree que cambió de agosto hasta ahora como para que vaya a modificarse tanto el resultado?

Me parece que en agosto se dio una elección donde la mayoría de la gente sabía que es un comicio particular, donde no se está eligiendo sino donde se pueden dar mensajes de distintas formas. En primer lugar, no ir a votar, hay mucha gente que en las primarias no va a votar y después en las generales va. Hay gente que usa las primarias para transmitir un mensaje de enojo o para que escuche el Gobierno, y ese mensaje ha sido escuchado. Creo que hay una reacción muy clara de parte de Mauricio (Macri) de poder transmitir propuestas de futuro, propuestas claras de alivio para lo que tiene que ver con el salario, la generación de trabajo y el crecimiento, que es el foco más importante hacia adelante.

Macri viene diciendo que, si gana, se viene la etapa del crecimiento, ¿en qué se basa para decir eso y qué cosas modificaría el Presidente para lograrlo?

Nos basamos en que el esfuerzo que se realizó no fue en vano. La diferencia entre un esfuerzo y un sacrificio es que el esfuerzo de normalizar la macroeconomía devastada que encontramos en 2015 y poder resolver la cuestión del equilibrio fiscal, de tener un tipo de cambio competitivo, de tener superávit comercial y de tener la balanza de pagos más ordenada son todas cosas que hacen a un ordenamiento. Hoy (por ayer) justo estuvimos en Cauchari inaugurando la planta solar; cuando llegamos no había energía y hoy sí hay energía y estamos en vista de volver a ser un país superavitario también en eso. Todas esas cuestiones hacen que justamente hoy tengamos una plataforma para empezar a crecer sumado a un foco más fuerte por parte del Gobierno. Me refiero a las medidas que estamos anunciando estos días respecto a las pymes, a los monotributistas y a la generación de nuevo empleo. Tiene que ver con esa escucha de la necesidad de producir un alivio y una dinámica distinta a la micro.

El Indec difundió que la pobreza creció hasta el 35,4%, ¿cree que el Gobierno fracasó en la lucha contra la pobreza?

En primer lugar, lo valioso es que tenemos estadísticas de pobreza porque cuando llegamos no había estadísticas de pobreza porque el Gobierno anterior la ocultaba diciendo que había menos pobres que en Alemania. Eso ya es un primer dato importante y la base para poder encarar las otras discusiones. Lo segundo, justo ayer (por el lunes) lo veíamos en Tucumán con la planta de tratamientos cloacales de las muchas que se han hecho en el país. La discusión de la pobreza, al margen de lo que nos duele y de que reconocemos lo que el índice implica en términos de la vida de la gente, es que se ha mejorado también otras discusiones que hacen a la cuestión de la pobreza, como la infraestructura social, las cloacas, el agua potable, un registro nacional de barrios populares que no existía, la mejora en escuelas faro y así podríamos seguir. La discusión de la pobreza, si bien el índice marca una variable muy importante, no se termina allí. Lo que está claro es que el índice refleja un desafío en lo macroeconómico, particularmente en la inflación, y la necesidad como venimos diciendo de un acuerdo más estable de todo el sistema político para ir ordenando ese desafío.

¿Qué garantías tienen de que ese acuerdo se podrá hacer en un nuevo Gobierno si en estos cuatro años nunca se pudo hacer?

Se acordaron muchas cosas. Nosotros hemos gobernado en minoría en todo este tiempo y la realidad es que todos los Presupuestos que hemos sacado lo hemos hecho a partir de consensos. Lo que está claro es que ahora hemos avanzado mucho, hoy vemos en la plataforma de la oposición la necesidad de valorizar el equilibrio fiscal: eso es algo nuevo que nos permite decir que desde estos lugares estamos proponiendo cosas parecidas.

Ustedes hablan de medidas de alivio para los trabajadores y la clase media. En caso de dar vuelta el resultado, ¿se puede imaginar un segundo gobierno de Macri menos ortodoxo en materia económica?

Me parece que más que discutir si fuimos o no ortodoxos es que hay un proceso de trabajo. Está claro que no venimos a ver quién tiene razón ni a impulsar una agenda ideológica, sino a solucionar problemas.

Hoy (por ayer) la Corte frenó los decretos de Macri para que la quita del IVA y la baja de Ganancias no sean pagadas con fondos de las provincias, ¿cree que hay un cambio de aire en la Justicia desde las elecciones de agosto?

No quiero opinar sobre el tema de la Justicia. Creo que justamente lo que nosotros siempre hemos priorizado es que la Justicia tenga todo el espacio para trabajar en forma independiente. Si después lo hacen o no en forma independiente es un tema que tienen que responder ellos y nosotros nos mantenemos en esa postura.

¿No le parece que Macri debería reunirse con Alberto Fernández? No lo hicieron nunca desde las Paso...

Han conversado mucho y sin dudas si hiciera falta se haría en la campaña o sino se realizará el día después, cuando se tenga más claro el resultado y la siguiente etapa, que nosotros creemos que va a ser la de ir al balotaje, pero no va a haber problemas con eso.

¿Piensa que el triunfo del radicalismo en Mendoza puede ser el anticipo de una mejora electoral para justo por el Cambio o que fue un comicio netamente provincial?

Me parece que sin duda la elección refleja un apoyo muy fuerte a la gestión de Alfredo Cornejo y de la candidatura de Rodolfo Suárez pero también representa un apoyo a los valores que compartimos como espacio político. Creo que hay muchas señales en todas las elecciones que ocurrieron después de agosto de que está fuerte ese electorado que representamos y que cada elección es una elección distinta. En algunos lugares de Mendoza en las Paso se perdió por veinte o treinta puntos y en la general se ganó, y eso demuestra la volatilidad del electorado y la importancia de ser muy prudentes con los pronósticos porque esto ya lo vivimos en 2015 cuando la mayoría ya creía que estaba definida la elección después de las Paso y que Scioli iba a ganar. En la elección de octubre se demostró que eso no era así.

¿Temen que la brutal devaluación del 12 de agosto afecte aún más las chances electorales de Macri o que la gente le va a adjudicar el tema a la victoria de Alberto Fernández?

Nos enfocamos en resolver problemas. Hemos hecho medidas de alivio concretas para tratar de minimizar el impacto, que siempre es complicado. Pero lo que tenemos mucha certeza es que el día después de la elección de octubre, cuando se confirme un resultado distinto, se va a ver un alivio en el mercado y una mejora económica. Estamos enfocados más en eso que en la mirada hacia atrás.

Se habló mucho de que usted y Jaime Durán Barba fueron los responsables de la derrota de Macri en las Paso, ¿usted lo sintió así?

Siempre que uno es jefe de campaña tiene que asumir una responsabilidad, pero creo que trabajamos en equipo y ni me adjudico los triunfos solo ni me adjudico las dificultades solo. Creo que lo importante es trabajar en equipo y con mucha humildad.

¿Se imagina adentro de un eventual gobierno de Macri o cree que ya cumplió una etapa como funcionario público?

Me imagino hoy trabajando para ganar la elección del 27 de octubre, ese es el foco que tenemos puesto hoy. El día de mañana lo que Mauricio defina yo lo haré.