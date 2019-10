Twitter y Tweetdeck con problemas técnicos desde hace 12 horas

Si has entrado en Twitter en las últimas horas, quizás te haya sorprendido que haya tan poca actividad con respecto a otros días. Esto se debe a que tanto Twitter como TweetDeck llevan teniendo problemas toda la jornada.

La compañía se ha encargado de confirmarlo a través de un tweet en la cuenta oficial, afirmando que están teniendo problemas en Twitter y TweetDeck (la popular plataforma que nos permite administrar publicaciones y varias cuentas al mismo tiempo).

TweetDeck la plataforma más afectada

Como vemos, la compañía afirma que los usuarios están teniendo dificultades para publicar tweets, recibir notificaciones o ver sus mensajes privados. El tweet fue publicado hace cuatro horas (a las 6:00 AM, hora española) y en en ese momento dijeron que ya estaban trabajando en una solución y que todo debería volver a la normalidad "pronto".

Los que utilizamos TweetDeck podemos comprobar que no podemos loguearnos en el servicio, e incluso aparece un mensaje que nos indica que "ya no tenemos permiso" y que seremos deslogueados "para prevenir accesos no autorizados".

Si entramos en el 'API Status' de Twitter veremos que la mayoría de los fallos que existen en estos momentos están relacionados con las APIs. Esto explicaría por qué Twitter está funcionando (aunque con fallos) y no podamos acceder a TweetDeck.

Muchas compañías utilizan TweetDeck para gestionar sus diferentes cuentas, y que se caiga la plataforma significa que dificulta mucho el trabajo de los community manager o redactores. Es por eso que si realizamos una búsqueda en Twitter nos encontraremos a muchos usuarios quejándose de esta caída.

Estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta situación y actualizaremos esta entrada cuando Twitter y TweetDeck vuelvan a funcionar correctamente. Mientras, tendremos que intentar acceder a través de la web y aplicaciones "oficiales" y cruzar los dedos para que el servicio no se caiga del todo.