"Ñuñuri", movimiento libre y crianza respetuosa

David Espinosa junto a su esposa Dulce Suarez fueron padres de una niña y junto a ella nació el empredimiento "Ñuñuri", tienda de criaza respetuosa que ofrece pañales ecológicos y juguetes didácticos que promueven el movimiento libre.

El primer producto con la que decidieron abrir una tienda online fueron los pañales ecológicos de tela. Luego incursionaron en los juguetes y en estos momentos brindan talleres sobre movimiento libre, servicio de alquiler de plaza blanda y hamacas y rampas para juego libre.

"Ñuñuri", que significa "bebé que toma teta", es una tienda que ofrece los accesorios necesarios para llevar adelante una crianza respetuosa y sustentable. Hace unas semanas atrás participaron de la feria de emprendedores en plaza Vilca denominada "Jugar en el patio", en esa oportunidad dialogamos con David Espinosa, quien comentó sobre el emprendimiento. Espinosa indicó que uno de los productos que tiene mayor demanda son los pañales de tela ecológicos.

Al ser de tela, son modernos y fáciles de limpiar. Están cubiertos con una tela que evita que salga la pis, pero al mismo tiempo tiene poros que hacen que el aire circule para darle mayor comodidad al bebé. Por dentro lleva como una especie de apósito de tela microfibra absorbente.

En cuanto a limpieza indicó que son fáciles de lavar en lavarropas con un jabón económico y luego se secan y están listos para ser reutilizados.

Por otro lado, indicó que su duración estimada es de 3 o 4 generaciones, es que se puede afrontar la crianza de tres o cuatro hijos con los mismos pañales ya que sus materiales son de larga duración, por lo que muchas mamás que invierten en pañales ecológicos al término de la crianza venden los pañales recuperando el dinero invertido.

Por otro lado, indicó que lo más importante del uso de pañales ecológicos es el cuidado del ambiente, "aunque la acción de una sola persona es muy poco en el mundo, creemos que es bueno que todos podamos contribuir con disminuir la basura en el ambiente y los pañales ecológicos evitar una gran cantidad de desechos".

Movimiento libre

Otra línea de productos que ofrece "Ñuñuri" es la de juguetes de la metodología Montessori y movimiento libre. Son conocimientos que debemos adquirir para poder aprender a maternar y paternar incluyendo el movimiento libre que genera otro tipo de aprendizajes tanto para el niño como para toda la familia.

Teoria del movimiento libre

Emi Pikler, creadora de la metodología de Movimiento libre, explica que el desarrollo psicomotor depende del proceso madurativo de cada chico entonces no necesita enseñarse. Ella propone dejar al bebé moverse en completa libertad y sin intervención del adulto. Esto quiere decir que no hay que enseñarles a sentarse, pararse o caminar. Tampoco hay que colocarlos en ninguna posición a la que no hayan llegado por sí mismos. Si los dejamos libres sin exigirles, animarlos o incentivarlos ellos van a lograr llegar a esas posturas de forma espontánea y a su tiempo.