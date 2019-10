Alfaro dijo: "Es el partido más importante del año"

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, no tuvo empacho en admitir que el encuentro del martes ante River Plate es "el partido más importante del año" y, tal vez, del ciclo que está encabezando al frente del conjunto xeneize, desde que asumió la conducción en enero pasado.

El arquero de Boca Esteban Andrada manifestó con miras al partido con River Plate que el equipo no puede “salir a lo loco”.

"El del martes es el partido más importante del año. Me preocupan algunas cosas en cómo llegamos, en otras estamos mucho mejor", analizó el técnico auriazul, en la conferencia de prensa posterior al partido que Boca perdió con Racing (0-1) en "La Bombonera", por la décima fecha de la Superliga.

"En los metros finales nos está faltando algo más de prepotencia ofensiva", admitió Alfaro.

Boca debe dar vuelta la eliminatoria que anima con River (0-2) por la revancha de una de las semifinales de Copa Libertadores, que se jugará el martes a las 21.30, en "La Bombonera". De cara a ese compromiso, el técnico consideró que "las dudas" que mantiene en torno a la formación son "más de cuestiones físicas", atendiendo a las evoluciones de las lesiones que experimentan los atacantes Carlos Tevez (tiene una sobrecarga muscular) y Ramón "Wanchope" Ábila (se recupera de una fuerte distensión).

"No me gustó perder con Racing, nunca me gusta perder y menos en la previa de un choque tan decisivo con River", expuso Alfaro, quien -sin embargo- no se quejó de estar permanentemente en la lupa, tanto para el periodismo en general como también por los propios hinchas "xeneizes". "Sé que son las reglas del juego. Acá se discutió a (Carlos) Bianchi también", dijo el DT.

"Lamentablemente como sociedad somos más exitistas que exitosos. Uno sabe las cosas que ha hecho y todo lo que estuvo haciendo en este ciclo", se envalentonó.

"Seguiremos luchando y peleando, mientras nos den un espacio. Ya nos dieron por muertos en octavos de final y en cuartos. Pero estamos acá, en semifinales", sostuvo.

Por último, Alfaro no cuestionó la designación de Mauro Vigliano para el control del VAR en el encuentro desquite en "La Bombonera". "Es el mejor árbitro de VAR. No sé si Mauro (Vigliano) cobraba el penal en el partido de ida", objetó el DT.

Gallardo hablará mañana

Por su parte, el técnico de River, Marcelo Gallardo, se fue sin hablar con la prensa la noche del viernes tras el empate 3 a 3 con Arsenal, en Sarandí, por la fecha 10 de la Superliga y de cara al Superclásico del martes con Boca por las semifinales de la Copa Libertadores.

Voceros del club informaron que el "Muñeco" dará una conferencia mañana en el estadio "Monumental

Más allá del empate con el "arse", la expectativa pasa por el Boca - River del martes en "La Bombonera", semifinal de vuelta de la Copa Libertadores (el "millonario" ganó 2-0 en la ida), y Gallardo evitó hablar del tema al levantar la habitual conferencia pospartido.

Por su parte, el volante colombiano Juan Fernando Quintero, quien en esa última igualdad volvió a tener algunos minutos en cancha, mostró su ilusión por jugar contra Boca.

"Uno siempre quiere estar, pero ahora lo importante es descansar porque el martes tendremos un choque muy difícil", dijo el talentoso mediocampista.

Respecto del 3 a 3 con Arsenal consideró: "Tiene mucho valor el empate, porque nos sorprendieron al principio, pero resalto el carácter ante la situación adversa".