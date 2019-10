Instan a utilizar anteojos de sol de calidad y a temprana edad

A diferencia de lo que muchos creen, los anteojos de sol no son meros accesorios de moda sino que verdaderamente son necesarios para proteger la vista reduciendo la radiación de luz visible directa, e impidiendo el paso de la radiación ultravioleta (UV), por cuanto debe considerarse como una herramienta que favorece el cuidado de la salud visual, y por lo tanto debe comercializarse bajo estrictas normas de calidad.

La radiación ultravioleta es la que más afecta a la vista, por lo tanto es sumamente necesario proteger al ojo. Para eso se deben utilizar lentes de sol con filtro UV, que bloqueen el paso de la radiación solar, especialmente en los días de mayor intensidad. Así lo aseguró el presidente del Colegio de Ópticos de Jujuy, Jorge Gómez, quien remarcó que sobre todo en las provincias del norte es muy importante proteger los ojos porque "estamos más cerca del sol".

A la hora de elegir un lente de sol, recomendó en principio recibir asesoramiento profesional y para ello es necesario acudir a una óptica legalmente habilitada. "Muchas veces la gente cree que los lentes de sol son caros en las ópticas, pero en realidad como todo producto de calidad tiene un costo, el cual se ve en beneficio de la salud. En la feria se consiguen anteojos baratos pero a largo plazo provocan daños en la vista, porque son productos que tienen aberraciones, no son cristales tallados sino planchados con calor, de modo que no son recomendables" dijo y remarcó que estos productos no tienen filtros UV por lo que no protegen de la radiación solar.

Aclaró también que la protección UV no tiene relación con la intensidad de la tonalidad de los anteojos de sol, es decir, "muchas veces se cree que mientras más oscuro es mejor, y no es así, por el contrario, mientras más oscuro es obliga a que la pupila se dilate y eso produce cansancio y a la vez una mayor penetración de rayos UV; lo importante es que el anteojo sea filtrante, puede ser de una tonalidad más clara pero mientras tenga filtro está bien".

Por otra parte, señaló que desde los 3 o 4 años de edad ya se recomienda el uso de lentes de sol en los más pequeños. "Es necesario proteger los ojos de los niños de modo que cuando lleguen a adultos no tengan desgaste visual, pero para ello los papás deben hacerlo con anteojos de calidad, que se comercializan en ópticas, no comprando anteojos de juguete que suelen ser de plástico", sostuvo.

Evitar la compra de lentes en la vía pública

Según la legislación vigente todos los productos de ópticas deben ser vendidos exclusivamente en ópticas habilitadas, no así en la vía pública, o cualquier otro lugar que no sean ópticas, no obstante esto, es común observar en vidrieras la exhibición de estos productos junto con prendas de vestir, perfumes y accesorios.

A la hora de comprar un anteojo de lectura o de sol es importante recibir el asesoramiento por parte de un profesional óptico matriculado, por lo que lo recomendable es evitar la compra en anteojos en la vía pública, boutiques u otros lugares no habilitados. "La venta callejera tiene grandes perjuicios para la salud visual de las personas, de hecho el uso permanente de anteojos adquiridos en lugares no habilitados puede provocar alteraciones que, si bien no muestran efectos enseguida, se manifiestan en un futuro. Además, son elementos que no cumplen los mínimos requisitos técnicos y sanitarios para la venta de anteojos", dijo. Gómez destacó que al ser tan difícil combatir la venta y proliferación de la producción de lentes "truchos", lo que se busca más bien es concientizar a la gente. "Buscamos llevar a cabo campañas a través de los medios de comunicación, a fin de concientizar acerca de la importancia del uso de lentes de sol de calidad, por el bien de la salud visual".

Tampoco en internet

Desde la Federación de Colegios de Ópticos hay una férrea lucha contra la venta de anteojos por internet; el mayor inconveniente es que no hay una reglamentación que los prohíba. “Los productos que se venden por internet suelen ser más económicos, además de que llegan a domicilio, pero la gente no tiene en cuenta el grave problema que pueden tener a futuro” dijo y puso de ejemplo los lentes de contacto que también se ofrecen en ventas online y que “siempre requieren el asesoramiento de un profesional, es necesario hacer pruebas de adaptación, tolerancia, visión, es decir que no se puede reemplazar vía internet”.