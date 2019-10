Interesantes talleres en la muestra Jujuy/Cortos

Mañana comienza la 18º Muestra Internacional de Cortometrajes Jujuy/Cortos, impulsada por el colectivo Wayruro Comunicación Popular, que este año festeja sus 25 años de trabajo.

Jujuy/Cortos es el encuentro de cortometrajes más antiguo del norte argentino, y en esta edición se prolongará hasta el próximo viernes. Las proyecciones de los filmes seleccionados tendrán lugar en la sala "Martín Raúl Galán" de los altos del teatro Mitre (Alvear 1009), y los talleres programados se dictarán en el Centro Cultural y Museo "Casa Macedonio Graz" (Güemes esquina Lamadrid).

Jujuy/Cortos es la única muestra organizada y llevada a cabo por realizadores locales, impulsada por Wayruro Comunicación Popular y la Red Kallpa TV Canal/Escuela.

Durante cinco días se verán los cortos seleccionados de unos ochocientos recibidos de más de veinte países. Las proyecciones son por la tarde en la sala "Galán".

Además, se realizarán charlas, mesas abiertas y espacios de encuentro con invitados especiales que llegan representando a festivales y muestras de distintos lugares, realizadores, gestores culturales, e importantes figuras de todo el país.

Cada día de exhibición de cortometrajes, se realizarán intermedios artísticos con la participación de destacados profesionales locales.

Todas las actividades son gratuitas y los organizadores y staff trabajan sin percibir remuneración alguna.

La muestra está organizada con el acompañamiento del Laboratorio Audiovisual Universitario y cuenta con el apoyo del Incaa, el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, entre otros organismos.

Talleres gratuitos

Este año se dictarán en el marco de la muestra los talleres de Transmedia a cargo del magíster Diego Sethson desde mañana hasta el miércoles a las 14.30 en "Macedonio Graz"; y el taller de animación de Stopmotión y Pixelation a cargo de Mauricio Vides Almonacid y Bernardo Vides, que se desarrollará desde el lunes al miércoles a las 9.30 en los altos del teatro Mitre.

Sethson expresó sobre su propuesta que "estamos convencidos de que ya no todo se puede contar en un mismo lugar, por eso nuestro trabajo transmedia es pensar cómo pasar de una plataforma a otra, ya no solo con los "consumidores/audiencia" de nuestras producciones que dejan de serlo para pasar a ser un "prosumidor", es decir un productor y consumidor a la vez, la gente ya se siente parte y eso lo habilita a comentar, compartir, opinar y quieran o no mejorar nuestros productos".

El taller de animación Stopmotión y Pixelation estará a cargo de Mauricio Vides Almonacid y Bernardo Vides, padre e hijo, animadores tucumanos, que vienen participando con sus capacitaciones en el tema y han sido multipremiados. Mauricio Vides Almonacid junto a Marina Garcia Navarro creó en el año 2012 su propio proyecto, llamado "Los Glubis", que ganó un concurso de series de animación federales de la TDA (Televisión Digital). Uno de sus últimos trabajos fue "El insomnio del artista", ganó el premio Incaa TV. Trabajaron para el canal infantil Paka Paka y la productora 100 bares de Campanella.

Las preinscripciones para los talleres se hacen en jujuycortos@gmail.com.